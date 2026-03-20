Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2026, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους να εντάσσονται στο σύστημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Πρόκειται κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους, των οποίων τα στοιχεία εμφανίζονται ήδη συμπληρωμένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, βάσει των δεδομένων που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση.

Η διευκόλυνση αυτή περιορίζει σημαντικά τη διαδικασία συμπλήρωσης, δεν απαλλάσσει όμως τους πολίτες από την υποχρέωση ελέγχου. Αντίθετα, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει αποκλειστικά στον φορολογούμενο, ακόμη και αν η δήλωση έχει δημιουργηθεί αυτόματα.

Καθοριστική ημερομηνία αποτελεί η 16η Απριλίου 2026, καθώς τότε θα οριστικοποιηθούν αυτόματα όλες οι δηλώσεις για τις οποίες δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση. Μέχρι και τις 15 Απριλίου, οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις μέσω υποβολής αρχικής δήλωσης, ενώ από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμων.

Όσοι διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί είναι σωστά και πλήρη, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια, καθώς η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα να την υποβάλουν νωρίτερα, εφόσον επιθυμούν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των προσωπικών στοιχείων. Η οικογενειακή κατάσταση, τα εξαρτώμενα μέλη και λοιπά βασικά δεδομένα επηρεάζουν άμεσα τον υπολογισμό του φόρου, αλλά και την πρόσβαση σε επιδόματα. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε αυτά τα σημεία μπορεί να έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο.

Σημαντικός είναι και ο έλεγχος των εισοδημάτων που εμφανίζονται στη δήλωση. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου δεν έχουν ενσωματωθεί όλα τα ποσά, ιδίως όταν πρόκειται για εισοδήματα από ενοίκια, περιστασιακή εργασία ή δραστηριότητα στο εξωτερικό. Η μη δήλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις σε μεταγενέστερο έλεγχο.

Αντίστοιχα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των παρακρατηθέντων φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Λανθασμένη αποτύπωση αυτών των στοιχείων μπορεί να οδηγήσει είτε σε υψηλότερο φόρο είτε σε καθυστέρηση επιστροφών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι ηλεκτρονικές δαπάνες, καθώς συνδέονται με την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου. Εάν τα καταγεγραμμένα ποσά δεν επαρκούν, επιβάλλεται επιπλέον φόρος. Για τον λόγο αυτό, είναι κρίσιμο να ελεγχθεί ότι όλες οι συναλλαγές έχουν αποτυπωθεί σωστά.

Παράλληλα, τα τεκμήρια διαβίωσης, όπως κατοικίες και οχήματα, εξακολουθούν να επηρεάζουν το φορολογητέο εισόδημα. Σε περιπτώσεις όπου τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν επαρκούν για την κάλυψή τους, ενδέχεται να προκύψει αυξημένος φόρος βάσει τεκμαρτού εισοδήματος.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στα στοιχεία που διαθέτει, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιούνται προκειμένου να επανεξετάσουν τη δήλωσή τους. Αν οι αλλαγές προκύψουν πριν από την υποβολή, ενσωματώνονται αυτόματα. Αν όμως προκύψουν μετά την οριστικοποίηση, απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Τέλος, κρίσιμος είναι ο έλεγχος των τραπεζικών στοιχείων και ειδικά του IBAN, ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν επιστροφή φόρου θα πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη και προσεκτική επιβεβαίωση όλων των στοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή λαθών, προστίμων και περιττής ταλαιπωρίας.