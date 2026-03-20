Οι δοκιμές αλλαγές που έχει αποφασίσει να κάνει ο Μητσοτάκης

Προϋποθέσεις αυτοδυναμίας

Καλημέρα σε όλους. Μέσα σε μια ζοφερή ατμόσφαιρα στο Μέγαρο Μαξίμου και ευρύτερα στο πρωθυπουργικό περιβάλλον χαμογέλασαν χθες. Ο πρωθυπουργός που είναι στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, πληροφορήθηκε νωρίς το απόγευμα, ότι στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, η ΝΔ αύξησε τα ποσοστά της. Ουσιαστικά έδειξε ότι μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις αυτοδυναμίας, αν και χρειάζεται ακόμα δουλειά, όπως μου είπε κυβερνητικός παράγοντας. Ουσιαστικά ο πόλεμος έδωσε πουσάρισμα στην κυβέρνηση καθώς η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έδειξε μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με άλλες μετρήσεις, ενώ εμφάνισε και αύξηση της καταλληλόλητας για πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πτώση των αντισυστημικών και η άνοδος του ΠΑΣΟΚ

Από την άλλη ενδιαφέρον έχει η πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης σε μεγαλύτερο βαθμό, η μικρή άνοδος του ΠΑΣΟΚ, παρά την εσωτερική κατάσταση, κάτι όμως που δικαιολογείται από την κινητοποίηση για το επικείμενο συνέδριο. Αυτό που συζητείται από χθες σε συγκεκριμένους κύκλους είναι η περαιτέρω πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, η άνοδος, πάνω από το κατώφλι της εισόδου στη Βουλή για το ΜέΡΑ25, το 2% της Νέας Αριστεράς και το ίδιο περίπου ποσοστό για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Και σε αυτό το κλίμα έχει ενδιαφέρον η λιτή, μόλις 39 λέξεων, ανακοίνωση του συνδέσμου δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες – μέλη του, με βάση τους κανόνες δεοντολογίας και καλής πρακτικής δεν νοείται δημοσιοποίηση πρόθεσης ψήφου στην οποία συμπεριλαμβάνονται κόμματα τα οποία δεν υπάρχουν.

Κριτική στη Ζωή

Και επειδή είδαμε πολλά τις τελευταίες μέρες με αρνητική πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου και λόγω της ανησυχίας που υπάρχει σε δικαστικούς και δικηγορικούς κύκλους, ότι θα αξιοποιήσει την δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που ξεκινάει σε λίγες μέρες, έχει σημασία η επιθετική ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Γιατί; Μεταξύ άλλων την χαρακτηρίζει επαγγελματία συκοφάντη και κουραστικά επικίνδυνη με την Ζ. Κωνσταντοπούλου να αντεπιτίθεται με οργή. Και να σκεφτείτε ότι πολλές φορές η Ένωση, λόγω του προέδρου της, έχει επικριθεί, για αριστερή χροιά στις ανακοινώσεις της.

Συσκέψεις για ΟΠΕΚΕΠΕ

Και αφού έπιασα τη δίκη των Τεμπών να σημειώσω ότι έγινε μεγάλη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, εν τη απουσία του πρωθυπουργού αλλά εν γνώσει του, για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κυρίως και των υποκλοπών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν στενοί συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της ΝΔ και άλλοι κοινοβουλευτικοί παράγοντες. Και επειδή πολλοί ψάχνονται για τη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η στήλη έχει να σημειώσει ότι σύμφωνα με πολύ έγκυρες πηγές, αυτή δεν αφορά βουλευτή της ΝΔ για υπουργικό αδίκημα.

Οι δοκιμές αλλαγές που έχει αποφασίσει να κάνει ο Μητσοτάκης

Λένε πως «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» και στην περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη του ταιριάζει γάντι. Ο πρωθυπουργός, όπως μαθαίνω, δουλεύει ήδη σε ρυθμούς τρίτης θητείας. Παρά το γεγονός ότι οι κάλπες αργούν, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του «μεθοδικού παίκτη» όπως λέει και η πιάτσα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το πρώτο νομοσχέδιο της επόμενης τετραετίας έχει ήδη «κλειδώσει» και φέρνει δομικές αλλαγές στον χάρτη των μεταρρυθμίσεων. Το «σπάσιμο» του σημερινού υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα δύο. Το νέο σχήμα προβλέπει και τη δημιουργία ενός αυτόνομου, ισχυρού υπουργείου που θα παντρεύει την Έρευνα και την Τεχνολογία με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δημιουργώντας έναν «κόμβο καινοτομίας».

Ορισμένοι υπουργοί θορυβήθηκαν

Η προ ημερών σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, όπου ζήτησε από τους στενούς του συνεργάτες να «τρέξουν» το θέμα ψηφοδέλτια, κινητοποιώντας τους να ανανεώσουν τις λίστες αλλά και να «κυνηγήσουν» και νέες υποψηφιότητες, θορύβησε ακόμα και υπουργούς, οι οποίοι άρχισαν να σκέφτονται το σενάριο του εκλογικού αιφνιδιασμού. Μάλιστα άνθρωπός μου που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα μου μετέφερε την ανησυχία ορισμένων αλλά και το γεγονός ότι άλλοι καλοέβλεπαν το ενδεχόμενο για πρόωρες κάλπες και αυτό γιατί εκτιμούσαν ότι στην παρούσα συγκυρία αυτό θα ευνοούσε τη ΝΔ, καθώς και στις δημοσκοπήσεις υπάρχει άνοδος ποσοστών, αλλά και τους ίδιους, οι οποίοι έχουν από έργο να επιδείξουν στο υπουργείο τους. Ονόματα δεν μπορώ να πω για την ώρα, σκεφτείτε όμως ποια υπουργεία μπορεί να σχετίζονται άμεσα με τις επιπτώσεις του πολέμου, και τώρα να αξιολογούνται θετικά, αργότερα όμως μπορεί να μην είναι τόσο καλά τα πράγματα για τους ίδιους.

Οι τρίωρη διαπραγμάτευση και η αποτελεσματικότητα Θεοδωρικάκου

Τελικά ο διάλογος φέρνει πάντα λύσεις. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από την επιτυχημένη διαχείριση που είχε κάνει στο θέμα των λαϊκών αγορών, κατάφερε αυτή την φορά να αποτρέψει τις απεργιακές κινητοποιήσεις από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων. Η μεταξύ τους συνάντηση κράτησε σχεδόν τρεις ώρες με τον Τ. Θεοδωρικάκο να τους επισημαίνει ότι το πλαφόν είναι ένα σκληρό αλλά αναγκαίο μέτρο, με ημερομηνία λήξης. Ο υπουργός Ανάπτυξης, όπως αποδεικνύεται, διαθέτει την ικανότητα να κερδίζει την εμπιστοσύνη των συνομιλητών του, επιλύοντας δύσκολα ζητήματα. Όπως έμαθα, μάλιστα, η διαπραγμάτευση με τους πρατηριούχους δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά η μεθοδικότητα του υπουργού τελικά έκαμψε τις αντιρρήσεις τους, οι οποίοι μάλιστα σε τηλεοπτικές τους δηλώσεις δεν παρέλειψαν να αναφέρουν το πόσο εμπιστεύονται τον Θεοδωρικάκο. Κάτι που δεν το βλέπεις είναι η αλήθεια συχνά. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πριν από μερικές μέρες το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο 915 επενδύσεις με 15.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ στην Βουλή μπαίνει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την στήριξη της βιομηχανίας και της απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Με μια λέξη: Αποτελεσματικότητα.

«Εκείνον τον πρωθυπουργό τον έλεγαν…»

Μερικές φορές ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά στις παρουσιάσεις της Ιθάκης, έρχεται στο μυαλό η παροιμία «ξύνεται στην γκλίτσα του τσομπάνη». Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η επιμονή του να ανοίγει συζήτηση για θέματα κράτους δικαίου και Δικαιοσύνης. Και μπορεί την προηγούμενη φορά στην κυβέρνηση να μην έκαναν κάποιο σχόλιο, όμως μάλλον έφτασε ο κόμπος στο χτένι όταν ο πρωθυπουργός των καταδικασμένων υπουργών μιλάει κράτος δικαίου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα παρα-υπουργεία δικαιοσύνης που -κατά δήλωση του Σταύρου Κοντονή- λειτουργούσαν στο Μαξίμου, τις προγραφές και τις απειλές, τις συλλήψεις και τα αυτόφωρα δημοσιογράφων. Το φινάλε ήταν εντυπωσιακό. «Εκείνον τον πρωθυπουργό τον έλεγαν Αλέξη Τσίπρα» είπε, συμπληρώνοντας πως «δεν ξέρω αν αυτός που ακούσαμε χθες (χρονικά, προχθές) είναι ο ίδιος» αλλά «αν είναι ο ίδιος, δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει κάτι το οποίο πλέον μπορούμε να πούμε, πέραν ότι και το θράσος και η υποκρισία έχουν όρια».

Το αντίο του Οδυσσέα

Χθες στη Βουλή είχαμε μία στιγμή που υπερίσχυσε ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η πολιτική αντιπαράθεση. Αναφέρομαι όπως θα γνωρίζετε, στην τελευταία ομιλία του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το βήμα της Ολομέλειας Και επειδή ήμουν εκεί θα σας μεταφέρω το κλίμα το οποίο ήταν φορτισμένο συγκινησιακά. Ο πολιτικός από την Αρκαδία, απέσπασε απ’ όλους το χειροκρότημα ενώ έξι βουλευτές από τα πράσινα έδρανα σηκώθηκαν όρθιοι για να τιμήσουν. Είδα στα θεωρεία την οικογένειά του όπως και τους στενούς του συνεργάτες από την Αρκαδία. Κοίταξα να δω από ποιον θα αποσπάσει το περισσότερο και χειροκρότημα και αυτός που μου έκανε θετική εντύπωση ήταν ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ο οποίος δεν περιορίστηκε σε ένα τυπικό χτύπημα των χεριών αλλά το έκανε με θέρμη. Με βουλευτή που συνομίλησα μου ανέφερε ότι το μήνυμα από όλες τις πτέρυγες ήταν κοινό: «Σε περιμένουμε γρήγορα πίσω».

Το σήριαλ θα συνεχιστεί

Θα σταθώ λίγο παραπάνω στο σήριαλ με πρωταγωνιστές τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Η απόφαση του προέδρου να δείξει την πόρτα της εξόδου στον πολιτικό από την Αρκαδία λίγο πριν τις κάλπες των συνέδρων προκάλεσε, ομολογουμένως, αρκετές γκρίνιες από βουλευτές και στελέχη ακόμα και προς εμένα. Αν με ρωτάτε, θα σας πω ότι τελικά του βγήκε του Νίκου Ανδρουλάκη το χαρτί που τράβηξε. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η προσέλευση 170.000 πολιτών στις κάλπες λειτούργησε ως το τέλειο επικοινωνιακό «χαλί» που κρύβει τα προβλήματα, με συνέπεια η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου να κρυφτεί επιμελώς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πίστευε ακράδαντα ότι η κίνηση να τον διαγράψει πριν την εκλογή συνέδρων, το σήριαλ θα κρατούσε μέχρι την Κυριακή και το κεφάλαιο του πρώην αγαπημένου του συντρόφου, θα έκλεινε οριστικά. Οι δικές μου πληροφορίες όμως λένε πως ο παραιτηθείς βουλευτής κάθε άλλο παρά «τελειωμένος» νιώθει. Στις παρέες του και σε συζητήσεις με συναδέλφους του στη Βουλή, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος λέει το σήριαλ θα πάρει παράταση και την επόμενη χρονιά χωρίς να αποσαφηνίζει το τι εννοεί. Το ποιος θα δικαιωθεί εδώ θα είμαστε να το δούμε.

Το «όχι» του ΠΑΣΟΚ στον Σαουλίδη

Αν το σήριαλ Ανδρουλάκη – Κωνσταντινόπουλου έχει δράση, η περίπτωση του Αντώνη Σαουλίδη με τον πρώην άσπονδο φίλο του κοντεύει να τελειώσει και να μπει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έχει μπει σε black list από την Χαριλάου Τρικούπη. Παρόλο που το σενάριο να τον δούμε υποψήφιο με τον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού δεν έχει διαψευστεί, ένα πράγμα θεωρείται δεδομένο: θέση στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει ούτε για δείγμα για τον πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Νεάπολης Συκεών, όπως μου είπε ο άνθρωπος μου από την Χαριλάου Τρικούπη. Ήταν τόσο κατηγορηματικός που μου είπε χαρακτηριστικά ««Μπορείς να ποντάρεις όλα σου τα λεφτά στο “όχι” του ΠΑΣΟΚ προς τον Σαουλίδη».

Το κάλεσμα του Κοτζιά

Μήνυμα προς τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αύριο, έστειλε ο Νίκος Κοτζιάς. Ο πρώην υπουργός σημειώνει ότι παρά τις δεκάδες εκκλήσεις πολλών πλευρών για διάλογο και συμπαράταξη, πρακτικά δεν έχει προχωρήσει οτιδήποτε και σημειώνει ότι η χώρα έχει ανάγκη της κοινής μας δράσης, της ενότητας δράσης, της κοινής παρουσίας στη Βουλή όλων των δυνάμεων του χώρου, της συγκρότησης δημοκρατικά ενιαίου ψηφοδελτίου, της ενότητας δράσης. «Ας επιλέξει ο καθένας πολιτικά όπου εκείνος εκτιμά ότι ανήκει, αλλά ας παλέψει από κάθε μετερίζι για την κοινή πορεία. Η σημερινή κατάσταση κάνει κακό σε όλη την δημοκρατική παράταξη» υποστηρίζει.

Η επιστροφή Βουλγαράκη με βιβλίο

«Η τέχνη τού δημοσίου λόγου». Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου του Γιώργου Βουλγαράκη που μετά από τρία χρόνια συστηματικής μελέτης και συγγραφής πήρε το δρόμο του για το τυπογραφείο. Είναι το πρώτο σύγγραμμα στην Ελληνική βιβλιογραφία που αφορά τις τεχνικές της δημόσιας ομιλίας. Αυτό είναι βέβαια και το παράδοξο: Στη χώρα που γέννησε τη ρητορική τέχνη, δεν υπάρχει σύγχρονη βιβλιογραφία. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά μου είπε καλή πηγή, ότι το βιβλίο αποδομεί τη ρητορική των στερεοτύπων και επανατοποθετεί τη δημόσια ομιλία ως στρατηγικό εργαλείο ηγεσίας. Καλοτάξιδο στον πρώην υπουργό που θα ξεκινήσει και σχετικά workshops με την Rhetorica. Ρώτησα εάν αυτό σημαίνει επιστροφή του Γ. Βουλγαράκη στην πολιτική, αλλά δεν έλαβε θετική απάντηση, αφού ο πρώην υπουργός κάνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα στο ακαδημαϊκό πεδίο. Βέβαια την πολιτική δεν την έχει εγκαταλείψει ποτέ.

Ο στόχος των 50 εκατομμυρίων για τον Καραμούζη

Το fund SMERC του πρώην τραπεζίτη, Νίκου Καραμούζη, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει εταιρείες που κάνουν συνολικό τζίρο 32 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους η ΕΨΑ, η εταιρεία οσπρίων Arosis, η εταιρεία δημητριακών πρωινού και μπάρας δημητριακών Organic3S, αλλά και τα λάδια που βρίσκονται στον όμιλοOlive Legend, όπως «Λατζιμάς, Έλαια Σητείας και Olive Green». Πού στοχεύει ο Καραμούζης; Να φτάσει όπως ο ίδιος λέει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σας θυμίζω βέβαια ότι έχει αποκτήσει συμμετοχή και στην εταιρεία που έχει τα νερά «Σέλι» και «Διός», τη Μεντεκίδης, η οποία είναι κοινή επένδυση με τους Σπύρο Θεοδωρόπουλο και Απόστολο Ταμβακάκη. Αλλά η συγκεκριμένη δεν σχετίζεται με το fund. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο επίκεντρο του fund είναι εταιρείες στην περιφέρεια, που έχουν προοπτική να δείξουν δείγματα ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας το εκτόπισμά τους. Αλλά και από την άλλη, αρκετές από αυτές αντιμετώπιζαν προβλήματα και ζημίες και το μεγάλο στοίχημά του ήταν να τις φέρει στον ίσιο δρόμο και να τις καταστήσει κερδοφόρες.

Τα 300 εκατομμύρια της Credia

Η 30ή Μαρτίου εξελίσσεται σε κομβική ημερομηνία για τη Credia Bank, καθώς τότε, σύμφωνα με πληροφορίες μου, ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την πολυαναμενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Το ποσό έχει κλειδώσει στα 300 εκατ. ευρώ, σε μια κίνηση που στην αγορά διαβάζεται όχι απλώς ως κεφαλαιακή ενίσχυση, αλλά ως το επόμενο βήμα για την επιτάχυνση του σχεδίου ανάπτυξης της τράπεζας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση προσανατολίζεται σε αύξηση κεφαλαίου με μερική παραίτηση των παλαιών μετόχων, επιλογή που ερμηνεύεται ως καθαρό σήμα ανοίγματος προς νέους επενδυτές. Από τραπεζικές πηγές μεταδίδεται ήδη ότι υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από ξένα funds όσο και από ελληνικά family offices, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, θα δώσει στην έκδοση χαρακτήρα ευρύτερης ψήφου εμπιστοσύνης.

Ο προπονητής των σταρ του τένις με εταιρεία στην Ελλάδα

Επιχειρηματική δραστηριότητα μαθαίνω ότι ξεκινάει στην Ελλάδα ο Πατρίκ Μουράτογλου (Patrick Mouratoglou). Κάτι που αποκτά ενδιαφέρον εάν κανείς αναλογιστεί και την πρόσφατη άφιξη του Τζόκοβιτς στη χώρα μας. Αρκεί να σας πως ότι ο Μουράτογλου είναι ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές τένις διεθνώς και ιδρυτής της Mouratoglou Academy. Έγινε ευρύτερα γνωστός κυρίως από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τη Σερένα Ουίλιαμς την οποία προπονούσε από το 2012 έως το 2022, διάστημα στο οποίο κατέκτησαν μαζί 10 Grand Slam τίτλους, σύμφωνα με την ακαδημία του. Η ακαδημία του αναφέρει επίσης ότι έχει συνεργαστεί με αθλητές όπως ο Μάρκος Παγδατής, ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ το brand Mouratoglou έχει εξελιχθεί σε διεθνές δίκτυο ακαδημιών και tennis centers. Η ίδρυση της Mouratoglou International Development Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε. με διακριτικό τίτλο MID Greece δείχνει ότι ο Πατρίκ Μουράτογλου αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως πιθανό κόμβο ανάπτυξης για ένα ευρύτερο επιχειρηματικό και αθλητικό οικοσύστημα. Η εταιρεία δημιουργήθηκε πριν λίγες ώρες με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ. Πρόκειται για μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, με μοναδικό μέτοχο την εταιρεία International Sport Mouratoglou and Partners με έδρα το Λουξεμβούργο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ελληνική παρουσία εντάσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή εταιρική αρχιτεκτονική του ομίλου Mouratoglou. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται από υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με αθλητισμό και ψυχαγωγία, μέχρι λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, προβολή αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, υπηρεσίες αθλητικών σωματείων, αλλά και συμβουλευτική επιχειρηματικής διαχείρισης, διαχείριση περιουσίας νομικών προσώπων, εταιρείες χαρτοφυλακίου και διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών εσόδων.

Το μεγάλο στοίχημα της ΔΕΗ στις ΑΠΕ

Η ΔΕΗ δείχνει να μπαίνει σε μια νέα, πιο επιθετική φάση ανάπτυξης, αφήνοντας οριστικά πίσω την εικόνα της παραδοσιακής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, επενδύοντας σε ένα πιο «ευέλικτο» και πράσινο ενεργειακό μοντέλο. Τα οικονομικά μεγέθη του 2025 ήταν ισχυρά. Την ίδια ώρα, ο επενδυτικός βηματισμός παραμένει ιδιαίτερα φιλόδοξος, καθώς για τη χρήση του 2025 έγιναν επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ, με το 87% να κατευθύνεται σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και δικτύων διανομής. Παράλληλα, η επιχείρηση εμφανίζεται να έχει ήδη «κλειδώσει» μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής της τροχιάς. Πέρσι έγιναν νέες προσθήκες ισχύος 1,7 GW στις ΑΠΕ, ενώ, σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε χθες, έχει ήδη εξασφαλιστεί περίπου το 86% της ισχύος-στόχου για το 2028. Η διοίκηση εμφανίζεται επίσης αισιόδοξη για φέτος, σημειώνοντας ότι οι στόχοι της χρονιάς είναι «σε πολύ καλό δρόμο», με στόχο για προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 0,7 δισ. ευρώ. Συνολικά, η εικόνα που επιχειρεί να περάσει ο όμιλος είναι αυτή μιας εταιρείας που εκτελεί το σχέδιό της, επιταχύνει τις επιδόσεις της και επιχειρεί να ξεκλειδώσει βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις, πράσινη μετάβαση και ενίσχυση του ενεργειακού της αποτυπώματος.

H περιβόητη αύξηση κεφαλαίου της Trastor

Σήμερα έχει γενική συνέλευση η Trastor, η εισηγμένη εταιρεία ακινήτων στο Χρηματιστήριο, συμφερόντων της Πειραιώς. Και αναμένω να ακούσω εξηγήσεις αλλά και λεπτομέρειες για την περιβόητη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 150 εκατομμυρίων που έχει προγραμματίσει να κάνει, για να αντλήσει κεφάλαια με σκοπό να κάνει νέες επενδύσεις. Σας θυμίζω ότι υπό κανονικές συνθήκες η αύξηση κεφαλαίου επρόκειτο να γίνει πέρσι τέτοια εποχή. Και ακόμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Επομένως ο διευθύνων σύμβουλος της Trastor αναμένεται να κληθεί να δώσει περισσότερες εξηγήσεις ενώπιον των μετόχων στο κτίριο της οδού Μιχαλακοπούλου, εκεί που παλιά ήταν το «αρχηγείο» του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και πλέον ανήκει στην εισηγμένη.

O Τανισκίδης στη Food Expo

Έμαθα ότι ο Γιώργος Τανισκίδης, ο πρόεδρος της Optima Bank έκανε μία βόλτα στην πρόσφατη Food Expo. Πιθανώς για να δει πελάτες της τράπεζας, ίσως και από προσωπικό του ενδιαφέρον για την έκθεση. Ο ισχυρός άνδρας της Optima βρέθηκε στους διαδρόμους της μεγαλύτερης έκθεσης τροφίμων και ποτών, μόνος του, άνευ παρέας, όπου εθεάθη βγαίνοντας από ένα εκ των halls του εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo.