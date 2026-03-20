Παράγοντες του τομέα του πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου ίσως ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι αν τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς εξαιτίας του πολέμου στο Ιράκ συνεχιστούν και διαρκέσουν ακόμη περί τα τέλη του Απριλίου, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Πάντως, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί στις αγορές της Ασίας, μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι θεωρείται.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% στα 105,88 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Είχε πλησιάσει την προηγουμένη ως και τα 120 δολάρια.

Παράλληλα, αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια το βαρέλι.

Οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού «ηρέμησαν» την αγορά, όπως εκτίμησε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management — την ώρα που ο πόλεμος, στην 20ή ημέρα του, εξακολουθεί να μαίνεται.