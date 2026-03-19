Στη δέσμευση ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στις αυξήσεις στα καύσιμα και ενδεχομένως στην ηλεκτρική ενέργεια στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων προχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής, εξηγώντας ότι αποφασίστηκε να υπάρξει περισσότερη ευελιξία στη λήψη εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της έκτακτης κρίσης. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία στη Σύνοδο πρότειναν να υπάρξει ένα μορατόριουμ το οποίο θα αποκλείει το οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών καταστάσεων είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν είτε αυτές βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, υπογράμμισε ότι η αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων αποτελούσε αυστηρά αμυντική δράση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της συμφωνίας του 2021.

Αναλυτικότερα οι απαντήσεις του πρωθυπουργού:

Για τιμές – ενέργεια

«Υπήρξε μία εκτενής συζήτηση γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της παρατεταμένης γεωπολιτικής κρίσης. Είναι κοινός τόπος ότι όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις για την ενέργεια.

Υπήρξε μία διατύπωση στα συμπεράσματα που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη μέτρων εθνικών και ευρωπαϊκών για την αντιμετώπιση της έκτακτης κρίσης. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω κάτι περισσότερο. Θα επαναλάβω όμως ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τις σκέψεις που κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση».

Για τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής

«Θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι στην περίπτωση της επίθεσης που δέχθηκε η Κύπρος, πολλές ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη την Ελλάδα έσπευσαν να συνδράμουν στην Κύπρο προσφέροντας αεροναυτική υποστήριξη, ώστε να αισθάνεται η Κύπρος απολύτως ασφαλής. Αποτέλεσε μία de facto αν όχι de jure ενεργοποίηση του άρθρου 42, παράγραφος 7, για τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ και θα έλεγα ότι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και η κυρία Κάλλας αναγνώρισαν μαζί με τους συναδέλφους μας την ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα για να χαράξουμε έναν σαφή οδικό χάρτη με ορίζοντα μηνών και όχι ετών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί η ρήτρα ποια θα ήταν τα βήματα που θα παίρναμε.

Είναι μια σημαντική κατάκτηση για την πατρίδα μας αλλά και για την Κύπρο γιατί στα πλαίσια της αμυντικής αυτονομίας να δώσουμε περισσότερο περιεχόμενο και βάθος σε αυτήν την πολύ σημαντική ρήτρα συνδρομής, σε μια κατεύθυνση που αναντίρρητα εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα».

Για ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία

«Οι Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΥΣΕΑ από το 2021. Είναι στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της τροφοδοσίας των καυσίμων. Η σημερινή αναχαίτιση αποτελούσε μια αυστηρά αμυντική δράση η οποία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απέδειξαν στην πράξη σε μια πολυσύνθετη άσκηση την επιχειρησιακή ετοιμότητά τους. Μια αμιγώς αμυντική ενέργεια στα πλαίσια μιας αμυντικής συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία που αποτελεί στρατηγικό εταίρο μας εδώ και πολλά χρόνια. Εάν τα διυλιστήρια αυτά είχαν χτυπηθεί, η τιμή του πετρελαίου θα ήταν σήμερα πολύ υψηλότερη από αυτή που τελικά είναι. Η προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών θα πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Η Ελλάδα και η Γαλλία πρωταγωνίστησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ανάγκη να διατυπωθεί μια πρόταση για ένα μορατόριουμ το οποίο θα αποκλείει το οποιοδήποτε πλήγμα κατά ενεργειακών καταστάσεων είτε αυτές βρίσκονται στο Ιράν είτε αυτές βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου».

Για αντιδράσεις Τουρκίας για Patriot στην Κάρπαθο

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι. Αλλά και παντελώς άκαιροι, αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία. Η Ελλάδα δεν θα διαπραγματευτεί με κανέναν τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Για προσφυγικό

«Δεν θα επιτρέψουμε μαζικές εισροές μεταναστών. Υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας».