Με τους Ευρωπαίους ηγέτες να καλούν σε άμεση αποκλιμάκωση εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις εξελίξεις στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή και προειδοποιώντας για τους κινδύνους στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, ο Έλληνας πρωθυπουργός, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής τις πρώτες πρωινές ώρες, αποκάλυψε ότι πρωτοστάτησε μαζί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ανακινώντας την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μορατόριουμ σε επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών, όπως η ενέργεια, με φόντο και τις αναχαιτίσεις από ελληνικούς Patriot των ιρανικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία.

Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχθηκε η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, εξήγησε ότι η αναχαίτιση αποτελούσε μία αυστηρά αμυντική δράση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας της χώρας μας με τη Σαουδική Αραβία. «Δεν θα έπρεπε κανείς να βγάζει περισσότερα συμπεράσματα, παρά μόνο να αναγνωρίσει ότι και στην πράξη οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέδειξαν, σε μια πολυσύνθετη άσκηση, την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του και πρόσθεσε: «Εάν τα διυλιστήρια αυτά, ένα κρίσιμο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας, είχε πράγματι χτυπηθεί, τότε να ήσασταν απολύτως βέβαιοι ότι η τιμή του πετρελαίου σήμερα θα ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που τελικά είναι».

«Παράθυρο» για ελαφρύνσεις στο ενεργειακό κόστος

Με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί ένα νέο βραχνά για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και την προβολή στο μέλλον να φαντάζει δυσοίωνη, δεδομένου ότι η διάρκεια του πολέμου δεν μπορεί να προβλεφθεί, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άνοιξε «παράθυρο» για ελαφρύνσεις, χωρίς ωστόσο να δίνει οριστικές απαντήσεις. Και αυτό γιατί στα συμπεράσματα υπάρχει διατύπωση που ανοίγει την πόρτα για περισσότερη ευελιξία στη λήψη μέτρων, εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών, για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης κρίσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της, να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οδικός χάρτης για τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής

Εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, με αεροναυτική υποστήριξη που ενεργοποιεί τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής του άρθρου 42, παράγραφος 7 της ΕΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους ομολόγους του να καταρτίσουν έναν σαφή οδικό χάρτη για μελλοντικά επιχειρησιακά σχέδια. Χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετικό» το γεγονός ότι στην περίπτωση της επίθεσης που δέχτηκε η Κύπρος, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, έσπευσαν να τη συνδράμουν αμυντικά, στρατηγικές κινήσεις που αποτέλεσαν «ουσιαστικά μια, de facto, αν όχι de jure», ενεργοποίηση του Άρθρου 42 (7) της ΣΕΕ.

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία

Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία, για τις αντιδράσεις της στη μετακίνηση της πυροβολαρχίας Patriot στην Κάρπαθο, με επιστολές σε ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ε.Ε., υπογραμμίζοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι νομικά ανυπόστατοι, αλλά και παντελώς άκαιροι, αν λάβει κανείς υπόψη την ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία. Ξεκαθάρισε δε ότι «η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται με κανέναν τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Ερωτηθείς τέλος από το BBC για καταγγελίες περί επαναπροωθήσεων μεταναστών από τον Έβρο προς την Τουρκία, απάντησε ότι δεν γνωρίζει κάτι για τους ισχυρισμούς αυτούς, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και προσθέτοντας: «Είναι υποχρέωσή μου να διασφαλίσω ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται. Δεν πρόκειται να απολογηθώ γι’ αυτές τις πολιτικές. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μέσω των συμπερασμάτων, έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του 2015».