Το όνομα Τζον Χιουμ είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό, αλλά διχάζει τη Νότια Αφρική, καθώς πρόκειται για γνωστό ακτιβιστή της χώρας για την προστασία των ρινόκερων που κατέληξε λαθρέμπορος.

Σε ηλικία 83 ετών συνελήφθη αυτή την εβδομάδα κατηγορούμενος ότι αφού απέκτησε και εξέθρεψε το μεγαλύτερο ιδιωτικό κοπάδι ρινόκερων (2.000) στον κόσμο, πούλησε παράνομα μεταξύ 2017 και 2024 σε αγοραστές στην Ασία, 964 κέρατα αξίας περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε συνδικάτο λαθρεμπορίου και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 Ραντ την Τρίτη, αφού εμφανίστηκε, μαζί με πέντε συγκατηγορουμένους του, σε δικαστήριο της Πρετόρια.

Οι Financial Times έγραψαν ότι η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Νότια Αφρική, αλλά και το οικολογικό κίνημα, επειδή πηγαίνουν πίσω οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας του ρινόκερου.

Ο Τζον Χιουμ

Συγκεκριμένα, η πώληση του κέρατος ρινόκερου απαγορεύεται σε όλο τον κόσμο και στη Νότια Αφρική επιτρέπεται μόνο εντός της χώρας. Έτσι, οποιαδήποτε εισαγωγή κέρατος ή και εξαγωγή απαγορεύονται από τον νόμο. Οι λαθροθήρες προκειμένου να αποκτήσουν το κέρατο σκοτώνουν το ζώο για να το ακινητοποιήσουν και με αυτό τον τρόπο ο ρινόκερος έχει καταστεί είδος προς εξαφάνιση.

Οι τιμές του κέρατου του ρινόκερου κυμαίνονται σημαντικά, αλλά μπορεί να αποφέρει 60.000 δολάρια το κιλό στη μαύρη αγορά, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Τα κέρατα συνήθως ζυγίζουν μεταξύ 1,5 και 4 κιλών το καθένα.

Ποιος είναι ο Τζον Χιουμ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τζον Χιουμ είναι πρώην εργολάβος ακινήτων και ακτιβιστής, που έγινε γνωστός ως «βαρόνος των ρινόκερων», καιρό πριν κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο κέρατος ρινόκερου.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ξεκίνησε να δημιουργεί ένα κοπάδι από ρινόκερους (κυρίως λευκούς) σε ένα τεράστιο ράντσο κοντά στο Klerksdorp, περίπου 170 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Παράλληλα, διεξήγαγε εκστρατεία για τη νομιμοποίηση του εμπορίου του κέρατος του ρινόκερου. Το εγχείρημα απέτυχε, αλλά βρήκε απήχηση στους οικολογικούς κύκλους, επειδή σε τέτοια περίπτωση τα ζώα δεν θανατώνονται. Αντιθέτως, ναρκώνονται και γιατροί κόβουν το κέρατο, χωρίς να βλάπτουν το ζώο.

Αφαίρεση του κέρατος ρινόκερου που έχει ναρκωθεί, χωρίς να απειλείται η ζωή του ζώου

Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για την προστασία των ρινόκερων από τη λαθροθηρία, μόνο που απαγορεύεται η πώληση του κέρατος.

Ο Χιουμ πίεσε ανεπιτυχώς για αλλαγή στη νομοθεσία και το 2010 βρέθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο. Οι 2.000 ρινόκεροι του κόστιζαν πάρα πολύ ακριβά, όχι μόνο επειδή χρειάζονται αρκετή φροντίδα και τροφή, καθώς ζυγίζει περίπου 3 τόνους ο κάθε ένας. Τα περισσότερα χρήματα αφορούσαν την προστασία από τους λαθροθήρες, δηλαδή ελικόπτερα, ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, κάμερες ασφαλείας κτλ.

Προσπαθώντας ανεπιτυχώς να πουλήσει το ράντζο του και τα ζώα, φέρεται να κατέφυγε στο λαθρεμπόριο για να μπορέσει με αυτά τα λεφτά να συνεχίσει να προστατεύει τα άγρια ζώα.

Οι Financial Times έγραψαν πως τώρα έχασε την άδεια εκτροφής ρινόκερων λόγω των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, με τα ζώα να αναμένεται να μεταφερθούν σε πάρκα άγριας ζωής.

Εντούτοις, το πρόβλημα για τη ζήτηση του κέρατος ρινόκερου παραμένει, με τους υποψήφιους αγοραστές να προέρχονται κυρίως από Κίνα, Βιετνάμ και Ινδία, χώρες που τα κέρατα ρινόκερου χρησιμοποιούνται για θρησκευτικούς σκοπούς και σε μερικές περιπτώσεις θεωρούνται ιερά κειμήλια.