Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής σε κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας στο Δήμο Μακρακώμης.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε το μικρότερο αδελφό του, ο οποίος πρόλαβε να τρέξει μακριά. Ωστόσο, τα σκάγια φέρεται να τον τραυμάτισαν, όπως και ακόμη δύο άνδρες που βρίσκονταν για εργασίες στην περιοχή.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις.

Αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας, έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης μένει μόνιμα στην κοινότητα ενώ ο αδερφός του στην Αθήνα. Τα δύο αδέρφια φέρεται να είχαν διαφορές για τα κτήματα και είχαν λογοφέρει πριν το περιστατικό.