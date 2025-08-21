Απαγορεύτηκε η είσοδος των τουριστών στη θάλασσα σε ολόκληρη παραλιακή ζώνη μήκους επτά μιλίων (περίπου 11 χιλιόμετρα) στην Costa Blanca της Ισπανίας, λόγω σπάνιων θαλάσσιων πλασμάτων των οποίων το τσίμπημα που μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Κόκκινες σημαίες υψώθηκαν στις παραλίες του δήμου Guardamar del Segura, μετά την εμφάνιση των λεγόμενων «μπλε δράκων», που έχουν χαρακτηριστεί ως «ο πιο όμορφος δολοφόνος του ωκεανού», όπως γράφει η Daily Mail.

Το θαλάσσιο γυμνοβράγχιο, γνωστό ως Glaucus atlanticus, τρέφεται με τη θανατηφόρα «πορτογαλική καραβέλα» (Portuguese man o’ war) και άλλα δηλητηριώδη θαλάσσια όντα. Το εκθαμβωτικό μπλε πλάσμα απορροφά τα κεντριά από την τροφή του και τα αποθηκεύει σε συμπυκνωμένη μορφή, αποκτώντας πολύ πιο ισχυρό τσίμπημα από το ίδιο του το θήραμα.

Τυπικά συμπτώματα από τσίμπημα «μπλε δράκου» περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, εμετό και έντονη αλλεργική δερματίτιδα.

Ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Χοσέ Λουίς Σάεθ, επιβεβαιώνοντας χθες την απαγόρευση εισόδου στη θάλασσα, ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό του στο X: «Κόκκινη σημαία στις παραλίες του Guardamar. Η κολύμβηση απαγορεύεται μετά την εμφάνιση στην παραλία Vivers δύο δειγμάτων Glaucus atlanticus, γνωστού ως Μπλε Δράκου».

Bandera ROJA en las playas de Guardamar PROHIBIDO el BAÑO tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como Dragón Azul. pic.twitter.com/Ksy21uADmO — José Luis Sáez (@JoseLSaezPastor) August 20, 2025

Πρόσθεσε: «Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι παρά το φωτεινό και εντυπωσιακό του χρώμα και το μικρό του μέγεθος (περίπου 4 εκατοστά), πρέπει να μείνουν μακριά από αυτό το ζώο λόγω του τσιμπήματός του. Ο Δήμος Guardamar del Segura έχει ξεκινήσει προληπτική επιχείρηση για τον εντοπισμό πιθανών δειγμάτων που μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι εργαζόμενοι του δήμου παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνουν για τα μέτρα που θα ληφθούν. Αν δείτε κάποιο από αυτά τα πλάσματα, μην το αγγίξετε –ούτε με γάντια. Ενημερώστε τους ναυαγοσώστες ή τις Αρχές. Αν δεχθείτε τσίμπημα, πλύνετε την περιοχή με θαλασσινό νερό και κατευθυνθείτε άμεσα σε σταθμό πρώτων βοηθειών ή σε κέντρο υγείας. Τα πλάσματα αυτά είναι δηλητηριώδη και το τσίμπημά τους μπορεί να προκαλέσει ναυτία, πόνο και εμετό. Μέχρι νεωτέρας, η κολύμβηση στη θάλασσα απαγορεύεται».

Η παραλία Vivers, ένα φυσικό τμήμα ακτογραμμής νότια του ποταμού Segura και βόρεια της παραλίας La Babilonia, ήταν γεμάτη κόσμο χθες, αν και λιγότεροι από το συνηθισμένο μπήκαν στο νερό, αψηφώντας την απαγόρευση και ρισκάροντας βαριά πρόστιμα. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, ναυαγοσώστες με μεγάφωνα επρόκειτο σήμερα να υπενθυμίσουν στους λουόμενους την απαγόρευση, αν και οι επισκέπτες θα μπορούν να βρίσκονται στην παραλία χωρίς να μπαίνουν στη θάλασσα.

Κόκκινες σημαίες υψώθηκαν και στην παραλία Santa Barbara, στη La Linea de la Concepcion κοντά στο Γιβραλτάρ, την Κυριακή, μετά από κλήση στην αστυνομία για εμφάνιση μπλε δράκου –έξι εντοπίστηκαν στην ακτή. Η παραλία ξανάνοιξε την επόμενη μέρα για τους λουόμενους, με κίτρινη προειδοποιητική σημαία αντί για κόκκινη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επικίνδυνα θαλάσσια πλάσματα οδηγούν σε απαγόρευση κολύμβησης στην Costa Blanca. Το 2018, οι λουόμενοι είχαν προειδοποιηθεί να μείνουν εκτός θάλασσας μετά την επανεμφάνιση πορτογαλικής καραβέλας.

Τότε, ένα 11χρονο αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού τσιμπήθηκε από ένα από αυτά τα πλάσματα σε παραλία που παρέμεινε ανοιχτή για το κοινό. Κόκκινη σημαία υψώθηκε και στην παραλία La Marina κοντά στο Έλτσε, όπου τραυματίστηκε το παιδί. Οι ναυαγοσώστες αφαίρεσαν τα πλοκάμια του ζώου από το χέρι του, αλλά εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Έλτσε με πόνους στο στομάχι και στον αυχένα. Έλαβε εξιτήριο μερικές ώρες αργότερα αφού του παρασχέθηκε θεραπεία.

Σύμφωνα με τοπικά Mέσα, σχεδόν 120 χιλιόμετρα ακτογραμμής στην Costa Blanca είχαν κηρυχθεί απαγορευμένα εκείνη την περίοδο.