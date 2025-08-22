Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο ορειβάτισσας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο.
Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, στην περιοχή του λαιμού. Μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης την μετέφεραν στο καταφύγιο της Πετροστρούγκας, από όπου την παρέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου. Αναμένεται να μεταφερθεί στα Πριόνια από όπου θα την παραλάβει το ΕΚΑΒ.
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο ορειβάτισσας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης μετέφερε την τραυματισμένη ορειβάτισσα στο καταφύγιο της Πετροστρούγκας, όπου την παρέλαβαν άνδρες της Πυροσβεστικής για να την κατεβάσουν στα Πριόνια
Ακούστε το άρθρο
Newsroom
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο ορειβάτισσας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο.