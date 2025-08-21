Είθισται στην πρώτη σεζόν νέων προπονητών οι ομάδες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια να δαπανούν αρκετά χρήματα σε μεταγραφές για να ικανοποιήσουν τα «θέλω» του νεοφερμένου. Προς έκπληξη όλων, η Λίβερπουλ έκανε το ακριβώς αντίθετο, μετά την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ και την παράδοση της σκυτάλης στον Άρνε Σλοτ. Ο Ολλανδός, όχι μόνο δεν «έβαλε μέσα» τη διοίκηση των «Ρεντς», αλλά το ισοζύγιο μεταγραφών ήταν θετικό κατά 5 εκατ. ευρώ!

Απέκτησε μόνο τον γκολκίπερ Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι (30 εκατ. ευρώ) και τον Φεντερίκο Κιέζα (12 εκατ. ευρώ), ενώ εισέπραξε 47 εκατ. ευρώ από την Μπρέντφορντ για τους Φαν ντεν Μπεργκ και Φάμπιο Καρβάλιο.

Παρά ταύτα, η σεζόν εντός συνόρων ήταν καταπληκτική, με τη Λίβερπουλ να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την πτώση της Μάντσεστερ Σίτι και να κατακτά διά περιπάτου το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Οι ακριβότερες μεταγραφές του 2025

Η περσινή επιτυχία πάντως δεν συνοδεύτηκε από εφησυχασμό. Άλλωστε οι αναμετρήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Τσάμπιονς Λιγκ έδειξαν ότι πάντα υπάρχει περιθώριο για κάτι καλύτερο. Και αναζητώντας αυτό το κάτι καλύτερο, η Λίβερπουλ εξαπέλυσε μεταγραφική αντεπίθεση το φετινό καλοκαίρι.

Στις ακριβότερες μεταγραφές 2025 στην Ευρώπη η πρωταθλήτρια Αγγλίας ευθύνεται για την πρώτη και την τρίτη, ενώ συνολικά έχει ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη ομάδα. Για την ακρίβεια, οι μεταγραφές της Λίβερπουλ για το καλοκαίρι του 2025 την έχουν φέρει για πρώτη φορά στην κορυφή της σχετικής λίστας με δαπάνες 340 εκατ. ευρώ.

Κι όμως, παρότι έχει ξοδέψει περισσότερα από Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν μαζί, δεν σκοπεύει να σταματήσει σε αυτό το νούμερο. Για την ακρίβεια θα το είχε ήδη ξεπεράσει κατά πολύ αν η Νιούκαστλ είχε κάνει αποδεκτή την πρόταση των 127 εκατ. ευρώ (συν μπόνους) για τον Αλεξάντερ Ισάκ.

Αυτό σημαίνει ότι η Λίβερπουλ παραμένει σε αναζήτηση ενός ακόμα επιθετικού, χωρίς να είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα στραφεί σε κάποια άλλη περίπτωση αν δεν ευοδωθεί αυτή του 26χρονου Σουηδού.

Πάντως, αν τελικά αποσπάσει το «ναι» της Νιούκαστλ θα έχει στο ίδιο καλοκαίρι κάνει τις τρεις πιο ακριβές μεταγραφές της ιστορίας της, καθώς ο Φλόριαν Βιρτς στοίχισε 125 εκατ. ευρώ και ο Ούγκο Εκιτικέ 95 εκατ., όταν το προηγούμενο ρεκόρ της ήταν τα 85 εκατ. ευρώ για τον Ντάργουιν Νούνιες.

Ας δούμε τους πέντε ακριβούς νεοφερμένους στο αγγλικό λιμάνι, οι οποίοι θα ενισχύσουν την προσπάθεια για το πρώτο repeat τους από το 1984. Σε ένα πολυάσχολο καλοκαίρι για το σύλλογο, που ασφαλώς σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από τον τραγικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα.

Λίβερπουλ – Μεταγραφές 2025

Φλόριαν Βιρτς / 125 εκατ. Ευρώ

Αν και μόλις 22 ετών ο ποδοσφαιρικός εγκέφαλος του Φλόριαν Βιρτς θυμίζει βετεράνο. Ο Γερμανός χαφ ήταν το μυαλό της Λεβερκούζεν στην αξέχαστη πορεία προς το νταμπλ και το αήττητο της σεζόν 2023/24, ένας χαφ που συνδυάζει τη δημιουργία με την αποτελεσματικότητα.

Εξαιρετικός στον χειρισμό της μπάλας υπό πίεση, με τρομερή αίσθηση του χώρου και ικανότητα να σπάει άμυνες με μία πάσα ή μία αλλαγή ρυθμού.

Ο Βιρτς τελείωσε και τις δύο τελευταίες σεζόν στην Μπουντεσλίγκα με διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ, ενώ από τα 17 του ήταν βασικός και αναντικατάστατος στη Λεβερκούζεν. Δίνει διαρκώς την εντύπωση πως βλέπει το παιχνίδι ένα δευτερόλεπτο πιο μπροστά απ’ όλους και έχει ήδη το status του ηγέτη στην Εθνική Γερμανίας.

Η Λίβερπουλ τον «έκλεψε» μέσα από τα χέρια της Μπάγερν, με το αζημίωτο βέβαια, αφού χρειάστηκε να τον καταστήσει την 6η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Οι «Reds» επένδυσαν πάνω του με την ελπίδα ότι θα συνθέσει ένα αχτύπητο δίδυμο με τον Μο Σαλάχ – έστω και αν στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια του δείχνει να δυσκολεύεται με την προσαρμογή στο ρυθμό της Πρέμιερ Λιγκ.

Ουγκό Εκιτικέ / 95 εκατ. Ευρώ

Παίκτης που πολλοί είχαν ξεγράψει νωρίς, εξαιτίας του αποτυχημένου περάσματός του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στη Φρανκφούρτη ο Εκιτικέ βρήκε όμως τις συνθήκες για να διαπρέψει και έχοντας πέρσι 15 γκολ και 8 ασίστ ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της Μπουντεσλίγκα.

Ψηλός, τεχνικός, με καλό πρώτο άγγιγμα και κίνηση στην πλάτη της άμυνας, ο Εκιτικέ είναι ο τύπος του φορ που μπορεί να δώσει άλλη διάσταση στην επίθεση. Στα 23 χρόνια του η Λίβερπουλ τον βλέπει ως μια επένδυση με upside, ικανό να μπει στο rotation και να εξελιχθεί σε σταθερή λύση στο «9».

Το ξεκίνημα του ήταν ονειρικό, αφού σκόραρε και στο Σούπερ Καπ και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Μίλος Κέρκεζ / 47 εκατ. Ευρώ

Εξαιτίας του ο Άρνε Σλοτ ενημέρωσε τους Κώστα Τσιμίκα και Άντι Ρόμπερτσον ότι η θέση του αριστερού μπακ θα είναι καπαρωμένη από άλλον. Ο Ολλανδός είχε βάλει από νωρίς στο μάτι τον Μίλος Κέρκεζ, που έκανε εξαιρετική σεζόν με την Μπόρνμουθ, δείχνοντας έτοιμος για το ανώτερο επίπεδο.

Μοντέρνος full back, με καλή τεχνική κατάρτιση και ανεβάσματα που δίνουν πλάτος στην επίθεση. Το πακέτο του είναι ιδανικό για το στιλ που ζητά η ομάδα στις πτέρυγες: μπακ που να τρέχει ασταμάτητα, να πιέζει και να επιτίθεται σαν εξτρέμ.

Κερασάκι, ότι ο Ούγγρος, ήδη 23 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα της χώρας του, είναι μόλις 21 ετών.

Τζέρεμι Φρίμπονγκ / 40 εκατ. Ευρώ

Ο αντικαταστάτης του Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ μοιάζει με μεταγραφή-δήλωση για το πώς θα παίζει η Λίβερπουλ στο transition game τα επόμενα χρόνια.

Φοβερά ταχύς, με μοναδική έκρηξη στα πρώτα μέτρα, η ικανότητα του να φτάνει στην τελική γραμμή θυμίζει περισσότερο winger παρά αμυντικό.

Ο Φρίμπονγκ είχε απίθανα νούμερα στην ιστορική (προπέρσινη) σεζόν της Λεβερκούζεν, «γράφοντας» ως μπακ 14 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πέρσι δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός (5 και 12 οι αντίστοιχες επιδόσεις), αλλά στη Λίβερπουλ ξεκίνησε ήδη με γκολ, σκοράροντας στο Σούπερ Καπ με την Κρίσταλ Πάλας.

Σε ιδανική ηλικία (24) και έχοντας ήδη δοκιμαστεί σε συνθήκες πρωταθλητισμού, μάλλον μοιάζει μικρό το ποσό απόκτησής του.

Στα συν του Φρίμπονγκ ότι θα έχει στο πλάι του τους συμπατριώτες του, Φαν Ντάικ, Χάκπο και Χράφενμπερκ, καθώς και τον Φλόριαν Βιρτς, παρέα με τον οποίο έχουν σμπαραλιάσει ουκ ολίγες άμυνες.

Τζιοβάνι Λεόνι / 31 εκατ. Ευρώ

Η Πάρμα έδωσε πέρσι στη Σαμπντόρια 7,9 εκατ. ευρώ για έναν 17χρονο στόπερ και η Λίβερπουλ φέτος στην Πάρμα 31 εκατ. για έναν… 18χρονο με μόλις 17 συμμετοχές στη Serie A.

Ασφαλώς κάτι πολύ καλό έχουν δει όλοι στον Τζιοβάνι Λεόνι και η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα του μικρού βγάζει μάτι.

Δεν είναι μόνο ότι είναι εξαιρετικά δυνατός και ταχύς, είναι και ότι διαθέτει σούπερ αντίληψη και ότι παρά τα 196 εκατοστά του, ξέρει και μπάλα.

Ο Λεόνι σίγουρα αποτελεί ένα δυσεύρετο πακέτο και ο γεννημένος στη Ρώμη αμυντικός αναμένεται σύντομα θα φορέσει το εθνόσημο στο στήθος.

Συνοπτική εικόνα μεταγραφών της Λίβερπουλ για το καλοκαίρι του 2025

Παίκτης Ποσό Προηγούμενη Ομάδα Φλόριαν Βιρτς 125 εκ. € Μπάγερ Λεβερκούζεν Ουγκό Εκιτικέ 95 εκ. € Άιντραχτ Φρανκφούρτης Μίλος Κέρκεζ 47 εκ. € Μπόρνμουθ Τζέρεμι Φρίμπονγκ 40 εκ. € Μπάγερ Λεβερκούζεν Τζιοβάνι Λεόνι 31 εκ. € Πάρμα

Το παθητικό δεν υπερβαίνει τα 130 εκατ.

Μπορεί η Λίβερπουλ να είναι πρώτη φέτος σε δαπάνες για νέους παίκτες, ωστόσο στο μεταγραφικό ισοζύγιο δεν είναι η πιο πολυέδοξη, καθώς τα έσοδα της από μεταγραφές ήταν περίπου 200 εκατ. ευρώ, αφού μόνο οι Λούις Ντίας (Μπάγερν) και Ντάργουιν Νούνιες (Αλ Χιλάλ) της απέφεραν 123 εκατ.

Ναι, είναι πρώτη στις μεγαλύτερες μεταγραφές στην Ευρώπη για το καλοκαίρι 2025 αλλά το παθητικό στα ταμεία της δεν ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ.

Πολύ λιγότερα δηλαδή από τα 230 εκατ. ευρώ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα 216 εκατ. της Άρσεναλ. Κάτι βέβαια που, όπως είπαμε, μπορεί να αλλάξει με την απόκτηση του Ισάκ (ή, ενδεχομένως, κάποιου άλλου επιθετικού).

Το φαβορί για τη φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Μπορεί η φετινή σεζόν να ξεκίνησε με την απώλεια του Community Shield (στα πέναλτι από την Κρίσταλ Πάλας) αλλά στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ, κόντρα στην Μπόρνμουθ στο «Άνφιλντ», οι «Reds» επικράτησαν άνετα με 4-2.

Δεν προκαλεί, λοιπόν, απορία το γεγονός ότι, σε μια εντυπωσιακή αλλαγή σκηνικού, η Λίβερπουλ έχει εκθρονίσει για πρώτη φορά εδώ και χρόνια τη Μάντσεστερ Σίτι στην προτίμηση των μπουκ για την πρωτιά στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Λίβερπουλ είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, με απόδοση 2,90 στην interwetten. Μάλιστα, ακολουθεί η Άρσεναλ στο 3,05, ενώ η Σίτι προσφέρεται στο 3,80. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Τσέλσι (11,00) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (29,00).

Φαβορί και στις άλλες διοργανώσεις

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ, όπως είναι φυσικό, είναι φαβορί και για το Κύπελλο Αγγλίας (5,25 στην interwetten) και για το Λιγκ Καπ (6,25), ενώ στην Ευρώπη εμφανίζεται στη δεύτερη θέση των φαβορί για τοΤσάμπιονς Λιγκ (με απόδοση 7,00) πίσω μόνο από την κάτοχο Παρί Σεν Ζερμέν (6,00).

