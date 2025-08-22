Μια νεαρή γυναίκα 32 ετών μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο με τη μηχανή της στη διασταύρωση της παλιάς Heniger στην Αταλάντη.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η γυναίκα οδηγούσε τη μηχανή της στο δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν ΙΧΕ παραβίασε το STOP, εμβόλισε τη μηχανή και η οδηγός της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης έφτασε στο σημείο και ανέλαβε τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας καθώς η κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή. Δυστυχώς, όμως, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και στο δρόμο για Λαμία κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και όλη την τοπική κοινωνία.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.