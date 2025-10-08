Σε έναν κόσμο όπου η επιτυχία συχνά αποτυπώνεται σε οικονομικά μεγέθη και δείκτες ανάπτυξης, υπάρχουν οργανισμοί που επιλέγουν να μετρούν αλλιώς την αξία τους, μέσα από τον τρόπο που επενδύουν στους ανθρώπους, στηρίζουν τις κοινότητες και προστατεύουν το περιβάλλον. Ένας τέτοιος οργανισμός είναι ο Όμιλος L’Oréal, και στην Ελλάδα, η L’Oréal Hellas, έχει μετατρέψει την έννοια της υπευθυνότητας σε θεμέλιο της επιχειρηματικής της ταυτότητας.

Με στρατηγική που απλώνεται σε τρεις κεντρικούς άξονες –την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, τη συμβολή σε μια βιώσιμη κοινωνία και τη διαρκή καινοτομία– η εταιρεία δίνει σάρκα και οστά στο όραμά της για ένα καλύτερο μέλλον. Από την ένταξη της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο και την περιβαλλοντική πρωτοπορία του προγράμματος «L’Oréal for the Future», μέχρι την κοινωνική δράση που ενισχύει γυναίκες και ευάλωτες ομάδες, κάθε πρωτοβουλία μεταφράζεται σε πραγματικό, μετρήσιμο αντίκτυπο.

Η δενδροφύτευση του πρώτου micro forest στην Αθήνα, που αλλάζει την εικόνα της πόλης και ενισχύει την αστική βιοποικιλότητα, τα βραβεία «For Women in Science» που αναδεικνύουν τις Ελληνίδες επιστήμονες, οι δράσεις των brands που προάγουν την ψυχική υγεία, την εκπαίδευση και την ισότητα, αλλά και οι πρωτοποριακές beauty tech λύσεις που παρουσιάστηκαν διεθνώς, συνθέτουν μια ιστορία όπου η ομορφιά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου.

Δίνοντας φωνή και δύναμη στους ανθρώπους

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της L’Oréal βρίσκεται η πίστη ότι οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο. O Όμιλος L’Oréal δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Το 54% των ηγετικών θέσεων καταλαμβάνεται από γυναίκες, ενώ οι πολιτικές της εταιρείας στηρίζουν έμπρακτα την ένταξη ατόμων με αναπηρίες και την επαγγελματική εξέλιξη όλων των ηλικιακών ομάδων.

Παράλληλα, επενδύει συστηματικά στη νέα γενιά, δημιουργώντας 25.000 ευκαιρίες απασχόλησης για άτομα κάτω των 30 ετών. Την ίδια στιγμή, για περισσότερα από 30 χρόνια η εταιρεία παραμένει πρωτοπόρος στην ένταξη εργαζομένων με αναπηρίες, αποδεικνύοντας ότι η διαφορετικότητα δεν είναι απλώς μια εταιρική πολιτική αλλά θεμέλιο δημιουργικότητας.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η διοίκηση: «Η ποικιλομορφία και η ένταξη δεν είναι ένα project, είναι ο τρόπος που δουλεύουμε καθημερινά».

Από το αποτύπωμα άνθρακα στο πράσινο αποτύπωμα

Η L’Oréal έχει θέσει φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας έως το 2030, μέσα από το πρόγραμμα «L’Oréal for the Future». Δεσμεύεται να μειώσει δραστικά τις εκπομπές άνθρακα, να χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμη ενέργεια στις εγκαταστάσεις της και να επενδύσει σε κυκλικές λύσεις που περιορίζουν το πλαστικό και ενισχύουν την ανακύκλωση.

Η διεθνής αναγνώριση δεν άργησε να έρθει: για ένατη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος απέσπασε την ανώτατη διάκριση «Triple A» του CDP για την κλιματική αλλαγή, την προστασία των δασών και την ασφάλεια των υδάτων – μια διάκριση που απονέμεται σε λιγότερο από 1% των εταιρειών παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, η περιβαλλοντική στρατηγική αποκτά χειροπιαστή μορφή με τη δημιουργία του πρώτου micro forest στην Άνω Κυψέλη, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Σε μια έκταση λίγων στρεμμάτων φυτεύτηκαν χιλιάδες ενδημικά ή/και αυτοφυή δέντρα και θάμνοι, σύμφωνα με το μοντέλο του Ιάπωνα βοτανικού Akira Miyawaki, δημιουργώντας ένα πυκνό δάσος προς όφελος της τοπικής βιοποικιλότητας, το οποίο παράλληλα μειώνει τη θερμοκρασία, απορροφά διοξείδιο του άνθρακα, προστατεύει από πλημμύρες και προσφέρει ανάσα πρασίνου στους κατοίκους της πόλης. Μια μικρή «ανάσα» για την Αθήνα, αλλά μια μεγάλη υπόσχεση για το μέλλον.

Κοινωνία στο επίκεντρο, άνθρωπος στην πράξη

Πέρα από το περιβάλλον, ο Όμιλος επενδύει και στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Μέσω του L’Oréal Fund for Women και του Fondation L’Oréal, υποστηρίζει γυναίκες σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες, προάγοντας την εκπαίδευση, την ηγεσία και την οικονομική ανεξαρτησία.

Στην Ελλάδα, οι μάρκες του ομίλου έχουν αναλάβει δράσεις με απτό κοινωνικό αποτύπωμα. Η Maybelline NY, με το πρόγραμμα «Brave Together», ευαισθητοποιεί για ζητήματα ψυχικής υγείας και προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές γραμμές. Η L’Oréal Paris, με το «Stand Up», εκπαιδεύει χιλιάδες πολίτες στην πρόληψη της παρενόχλησης στον δρόμο. Η Garnier, μέσω του «Green Beauty», οργανώνει εκστρατείες καθαρισμού σε παραλίες και βυθούς, ενώ η YSL Beauty, με το «Abuse Is Not Love», δίνει φωνή στην πρόληψη της ενδοσυντροφικής βίας.

Ξεχωριστή θέση έχει το πρόγραμμα «For Women in Science», που υλοποιείται στην Ελλάδα από το 2006 σε συνεργασία με την UNESCO. Μέσα από τα Ελληνικά Βραβεία έχουν βραβευθεί 35 γυναίκες επιστήμονες, οι οποίες συνεχίζουν να διακρίνονται στην έρευνα, την ιατρική και τις θετικές επιστήμες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν βραβεύει απλώς, αλλά εμπνέει, δείχνοντας στις επόμενες γενιές κοριτσιών ότι η επιστήμη μπορεί και πρέπει να έχει γυναικεία παρουσία.

Όταν η τεχνολογία συναντά την ομορφιά και τη βιωσιμότητα

Η καινοτομία είναι το DNA της L’Oréal και το 2025 ήρθε η διεθνής επιβεβαίωση: η εταιρεία αναδείχθηκε ως η πιο καινοτόμα στην Ευρώπη στη λίστα «Europe’s Most Innovative Companies» του Fortune.

Οι ερευνητικές της ομάδες πειραματίζονται σε τομείς αιχμής, από τη Longevity Science –που στοχεύει να παρατείνει τη «διάρκεια ζωής» των κυττάρων του δέρματος– έως τη συσκευή Lancôme Cell BioPrint, που επιτρέπει εξατομικευμένη διάγνωση της βιολογικής γήρανσης. Η τεχνολογία συνδυάζεται με τη δερματολογία και τη βιολογία για να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις που πριν από λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητες.

Παράλληλα, προϊόντα όπως το Colorsonic, που υπόσχεται εύκολη και καθαρή βαφή μαλλιών στο σπίτι, το AirLight Pro, που στεγνώνει τα μαλλιά με υπέρυθρο φως μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας, και το Water Saver, που περιορίζει έως και 69% τη χρήση νερού στα κομμωτήρια, δείχνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι ταυτόχρονα λειτουργική, φιλική προς τον χρήστη και βιώσιμη.

Η L’Oréal δεν βλέπει την καινοτομία ως πολυτέλεια. Τη βλέπει ως γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία, ανάμεσα στην ομορφιά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.