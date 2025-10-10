Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, αλλά και ο ειδικός απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ επισκέφθηκαν το Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ.
Η Ιβάνκα Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που προσεύχεται, χωρίς κάποια άλλη αναφορά, αλλά στέλνοντας το μήνυμα ότι η Αμερική στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ.
🙏🏼❤️ pic.twitter.com/CduqFuFeOg— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 10, 2025
Ύστερα, ο Γουίτκοφ μαζί με συνοδεία επισκέφθηκε με τη σειρά του το Τείχος των Δακρύων, δηλώνοντας συγκινημένος σε δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους.
Επίσης, σχολιάζοντας τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σημείωσε ότι οι όμηροι θα έχουν ελευθερωθεί μέχρι τη Δευτέρα.
«Οι όμηροι ελπίζουμε να απελευθερωθούν τη Δευτέρα», είπε χαρακτηριστικά.
Kushner and Witkoff visited the Western Wall today.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2025
Witkoff said he feels he feels happy and blessed about that hostages coming back. pic.twitter.com/v2G8l6PLs7