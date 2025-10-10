Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, αλλά και ο ειδικός απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ επισκέφθηκαν το Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ.

Η Ιβάνκα Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που προσεύχεται, χωρίς κάποια άλλη αναφορά, αλλά στέλνοντας το μήνυμα ότι η Αμερική στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

Ύστερα, ο Γουίτκοφ μαζί με συνοδεία επισκέφθηκε με τη σειρά του το Τείχος των Δακρύων, δηλώνοντας συγκινημένος σε δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους.

Επίσης, σχολιάζοντας τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σημείωσε ότι οι όμηροι θα έχουν ελευθερωθεί μέχρι τη Δευτέρα.

«Οι όμηροι ελπίζουμε να απελευθερωθούν τη Δευτέρα», είπε χαρακτηριστικά.