Ο ηγέτης της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT Λοράν Πανιφού δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων ωρών, μετά τη συνάντηση που είχε στο Ελιζέ με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων.

Ο Πανιφού αποκόμισε την εντύπωση ότι «ο Μακρόν δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο». Όπως είπε στους δημοσιογράφους, το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η Μαρίν Τοντελιέ, των Οικολόγων, είπε ότι «φεύγουμε από τη συνάντηση με την εντύπωση ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από το στρατόπεδό μας», δηλαδή την Αριστερά.

Σύμφωνα με την Τοντελιέ, ο Μακρόν είπε στους ηγέτες των κομμάτων ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει περαιτέρω, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά «αυτό δεν είναι αρκετό».

Ο Φαμπιάν Ρουσέ, του Κομμουνιστικού κόμματος, είπε ότι ο Μακρόν αναμένεται να κάνει δηλώσεις εντός των επόμενων ωρών.

Το ομιχλώδες πολιτικό τοπίο παραμένει στη Γαλλία μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης του προέδρου Εμανουέλ Μακράν με τους εκπροσώπους σχεδόν όλων των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων της χώρας, με εξαίρεση τη Μαρίν Λεπέν του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και την εκπρόσωπο από το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Από την πλευρά της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας διευκρινίστηκε ότι ο Γάλλος πρόεδρος προσκάλεσε τους εκπροσώπους των κομμάτων που δεν επιθυμούν την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.

Οι εκπρόσωποι των οικολόγων δήλωσαν προς τους δημοσιογράφους εξερχόμενοι από τη συνάντηση, ότι δεν έλαβαν καμία συγκεκριμένη απάντηση από τον πρόεδρο Μακρόν αναφορικά με τα ερωτήματα που του έθεσαν και το μόνο για το οποίο αισθάνονται βέβαιοι είναι ότι ο νέος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από τον χώρο της αριστεράς. Στην περίπτωση αυτή άφησαν να εννοηθεί ότι το κόμμα τους θα υποστηρίξει πρόταση μομφής κατά του νέου πρωθυπουργού. Τέλος ο εκπρόσωπος των ανεξάρτητων κομμάτων δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού εντός των προσεχών ωρών.