Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Φλόριντα, όταν οι Αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα που, εκτός από ναρκωτικά, είχε στην κατοχή του κάτι πολύ πιο παράξενο και μάλιστα κρυμμένο μέσα στον πρωκτό του.

Ο 51χρονος Γουόλτερ Φράιμαϊρ συνελήφθη για 26η φορά το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αναφορές για έναν γυμνό άνδρα σε δημόσια τουαλέτα σε πάρκο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, τον βρήκαν ντυμένο και καθώς δεν υπήρχε κάποια παράβαση εκείνη τη στιγμή, τον άφησαν ελεύθερο.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο Φράιμαϊρ εισέβαλε παράνομα σε σιδηροδρομικές γραμμές, όπου και συνελήφθη ξανά. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, ο ανακριτής εντόπισε γυάλινο σωλήνα με καμένα υπολείμματα, που παρέπεμπαν σε μεθαμφεταμίνη. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι κάνει χρήση μεθαμφεταμίνης εδώ και 28 χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά που δημοσίευσε το The Smoking Gun.

Οι Αρχές τον μετέφεραν στο τοπικό κρατητήριο με κατηγορίες για παράνομη είσοδο στις σιδηροδρομικές γραμμές και κατοχή ναρκωτικών. Ωστόσο, τα πράγματα πήραν αναπάντεχη τροπή όταν πέρασε από το μηχάνημα σάρωσης σώματος. Η σάρωση αποκάλυψε ένα ξένο αντικείμενο μέσα στο σώμα του, που εκτεινόταν από την περιοχή της λεκάνης έως τα πλευρά του. Το αντικείμενο αποδείχτηκε ότι ήταν ένα μπουκάλι θερμός, το οποίο ο Φράιμαϊρ ισχυρίστηκε πως «δεν κατάπιε», όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο σερίφης του Πολκ Κάουντι, Γκρέιντι Τζαντ, γνωστός για τις εκκεντρικές δηλώσεις του, περιέγραψε το περιστατικό με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο: «Σας έχω μιλήσει για το τι κάνει η μεθαμφεταμίνη στον εγκέφαλο, σωστά; Δεν θα το πιστέψετε αυτό. Ο Γουόλτερ έβαλε ένα θερμός στον κ… του. Κυριολεκτικά!».

Ο Φράιμαϊρ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε επιτυχώς για να αφαιρεθεί το αντικείμενο. Σύμφωνα με τον Τζαντ, ο αστυνομικός τού έσωσε τη ζωή, παρότι ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει να τον σκοτώσει.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν το μπουκάλι θερμός περιείχε κάτι στο εσωτερικό του, ενώ δεν του απαγγέλθηκαν νέες κατηγορίες για το περιστατικό. Ο Τζαντ, σε μια χιουμοριστική ενημέρωση Τύπου με στιλ TikTok, ολοκλήρωσε λέγοντας: «Σου είπα ότι δεν θα το πίστευες, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πιείτε μια γουλιά καφέ».

Ο Τζαντ έχει αποκτήσει φήμη στα social media για τις πρωτότυπες και συχνά θεατρικές παρουσιάσεις εγκλημάτων, χρησιμοποιώντας σκηνικά και γραφικά. Σε παλαιότερα περιστατικά, έχει εμφανιστεί φορώντας χρυσή αλυσίδα κατασχεμένη από έμπορο ναρκωτικών, ενώ σε άλλη περίπτωση αστειεύτηκε με έναν φυγά που τελικά συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα.