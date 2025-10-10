Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στο Τενεσί, η οποία συγκλόνισε ολόκληρη την πολιτεία και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται πως υπάρχουν νεκροί, ενώ αγνοούνται άτομα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο Accurate Energetic Systems στην περιοχή Bucksnort, περίπου μία ώρα νότια του Νάσβιλ, γύρω στις 7:50 το πρωί (τοπική ώρα).

Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης καταγράφηκε από την κάμερα κατοίκου του Lobelville, ο οποίος βρισκόταν τουλάχιστον 21 μίλια μακριά από το εργοστάσιο.

ÚLTIMA HORA: Se teme la muerte de más de una docena de personas tras una explosión masiva en una fábrica de bombas en Tennessee.



La explosión ocurrió en la planta de Accurate Energetic Systems alrededor de las 7:50 a. m., hora local.



Η έκταση των ζημιών παραμένει προς το παρόν άγνωστη, ωστόσο αρκετά αυτοκίνητα και κτίρια φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα νεκροί, όμως τουλάχιστον 19 εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η αιτία της έκρηξης δεν είναι, για την ώρα, γνωστή.