Η κακοκαιρία ήταν αισθητή από την αρχή — ψιλόβροχο, χαμηλές θερμοκρασίες, λίγη ομίχλη. Παρ’ όλα αυτά, περίπου 1.000 άνθρωποι αποφάσισαν να περάσουν το τριήμερο της εθνικής εορτής της Κίνας σε μια πεζοπορία στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ, στην πλευρά του Θιβέτ και εγκλωβίστηκαν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του guardian.

Ο 32χρονος οδηγός Σου Γουέι ένιωθε ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία καθώς καθοδηγούσε την ομάδα μέσα στο επιβλητικό τοπίο με τις παγωμένες κορυφές. «Το χιόνι είχε φτάσει στα γόνατα γύρω στις 8 το βράδυ», θυμάται. «Και δεν σταμάτησε να χιονίζει όλη τη νύχτα».

Μέσα σε λίγες ώρες, μια φονική καταιγίδα είχε σχηματιστεί πάνω από τα Ιμαλάια, πλήττοντας το Θιβέτ και το Νεπάλ με ακραίες χιονοπτώσεις και εγκλωβίζοντας εκατοντάδες πεζοπόρους για ημέρες — ένα φαινόμενο που προκάλεσε τεράστια επιχείρηση διάσωσης και αγωνιώδεις προσπάθειες. Ο 35χρονος πεζοπόρος Γου Μπιν θυμάται πως, μετά το βραδινό, όλοι κατέφυγαν στις σκηνές τους. «Το χιόνι συνέχιζε να συσσωρεύεται, φτάνοντας σχεδόν στα παράθυρα της σκηνής μου», λέει. «Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πως η κατάσταση ήταν σοβαρή».

Οι οδηγοί συγκέντρωσαν τους πεζοπόρους στη μεγάλη σκηνή φαγητού, άναψαν φωτιές για να κρατηθούν ζεστοί και συζήτησαν τα επόμενα βήματα. Ο Σου ενημέρωσε ότι μπορεί να χρειαστεί να μείνουν αποκλεισμένοι για ημέρες, εάν η κακοκαιρία συνεχιζόταν. «Όταν άκουσα ότι ίσως μείνουμε παγιδευμένοι, ανησύχησα πολύ», παραδέχεται ο Γου.

Μετά από μια αϋπνία νύχτα, το πρωί αποφάσισαν να ξεκινήσουν την κατάβαση, μια πορεία που κράτησε όλη την ημέρα. Στην αρχή ήταν μόνοι, όμως σύντομα συναντήθηκαν με άλλες ομάδες που επίσης προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ένα ανθρώπινο ποτάμι σχηματίστηκε μέσα στο βαθύ χιόνι, με τους πεζοπόρους να προχωρούν αργά στην αραιή, παγωμένη ατμόσφαιρα.

«Μετά από περίπου δύο χιλιόμετρα, έφεραν γιάκ για να ανοίξουν τον δρόμο», περιγράφει ο Σου. «Αυτό βοήθησε πολύ και μας επέτρεψε να κατεβούμε πιο γρήγορα». Κατά τη διαδρομή, συνάντησαν κατοίκους από τα γύρω χωριά που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης. «Μας πρόσφεραν προμήθειες, ζεστό νερό και φαγητό. Όταν φτάσαμε στο σημείο εξόδου, μας περίμεναν ακόμα και στιγμιαία νουντλς», λέει με ευγνωμοσύνη.

Υπήρχαν προειδοποιήσεις για το κύμα κακοκαιρίας

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης που ειδικεύονται στην ορειβασία ανέφεραν ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας. Εξερευνητικές αποστολές σε γειτονικές κορυφές είχαν ήδη αναβληθεί, ενώ οι τοπικές τουριστικές αρχές είχαν σταματήσει τις πωλήσεις εισιτηρίων και είχαν κλείσει δρόμους. Στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, πολλοί σχολίασαν αν οι πεζοπορίες επετράπησαν για να εκμεταλλευθούν την αυξημένη τουριστική κίνηση των αργιών.

Η κάλυψη του περιστατικού από τα κινεζικά μέσα παρέμεινε περιορισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης. Τα κρατικά μέσα ελέγχουν αυστηρά την προβολή αρνητικών ειδήσεων, ιδίως όταν αφορούν το Θιβέτ, όπου οι περιορισμοί στην πληροφόρηση είναι ακόμη πιο αυστηροί, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μέχρι την Τρίτη, περίπου 900 άνθρωποι είχαν διασωθεί, μεταξύ αυτών 580 πεζοπόροι και 300 οδηγοί και κτηνοτρόφοι με γιάκ. Οι περισσότεροι μεταφέρθηκαν στο κοντινό χωριό Τσουντάνγκ. Την ίδια στιγμή, στην επαρχία Τσινγκχάι στα βόρεια, 251 άτομα παγιδεύτηκαν από την ίδια κακοκαιρία. Ένας Ταϊβανός πεζοπόρος έχασε τη ζωή του από υποθερμία και οξύ υψομετρικό σύνδρομο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στην περιοχή Σιντζιάνγκ, οι αρχές κατάφεραν να πείσουν περίπου 300 ορειβάτες να επιστρέψουν εγκαίρως, με έναν εξ αυτών να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι αρχές του Νεπάλ ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν αναφορές εγκλωβισμένων στην πλευρά τους.