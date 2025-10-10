Στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. παραμένει η Ελλάδα στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ επίκειται και θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που κατέθεσε η χώρα μας τον Ιούλιο. Η πληρωμή του συγκεκριμένου αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στα 23,4 δισ. ευρώ, ήτοι στο 65% του προγράμματος και τα εκπληρωμένα ορόσημα στα 178, ήτοι στο 47% του συνολικού αριθμού, με τον μέσο όρο στην Ε.Ε. να είναι στο 40%

Συγκεκριμένα, στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνεται η σταθερά θετική πορεία της χώρας μας ως προς τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως καταγράφονται για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Ειδικότερα, οι βασικοί δείκτες υλοποίησης του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» είναι οι εξής:

Αιτήματα Πληρωμής: Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες ως προς τα αιτήματα πληρωμής καθώς έχει υποβάλει 6 αιτήματα.

Εκταμιεύσεις: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των «27», ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων σε σχέση με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι στην έκθεση δεν προσμετράται το 6ο αίτημα πληρωμής ύψους 2,1 δισ. ευρώ, για το οποίο η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται τις επόμενες μέρες. Η πληρωμή του θα οδηγεί σε εκταμιεύσεις ύψους 23,4 δισ. ευρώ, ήτοι στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού.

Εκπλήρωση οροσήμων: Τα ορόσημα που έχει εκπληρώσει η Ελλάδα, με το 6ο αίτημα πληρωμής, φτάνουν στα 178, δηλαδή στο 47% του συνολικού αριθμού, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 40%. Η Έκθεση ως προς τα ορόσημα λαμβάνει ως ημερομηνία καταμέτρησης την 4η Ιουνίου 2025 – η Ελλάδα υπέβαλε 6ο αίτημα πληρωμής τον Ιούλιο 2025.

Η Έκθεση της Ε.Ε. επιβεβαιώνει σύμφωνα με το ΑΠΕ, τα επίσημα στοιχεία που και ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιεύει σε τακτική βάση: ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά τις εκταμιεύσεις του ΤΑΑ, ότι απαιτείται επιτάχυνση του ρυθμού ειδικά όταν η περίοδος υλοποίησης έχει μπει στην τελική ευθεία, και ότι, όπως και τα υπόλοιπα κράτη -μέλη, προχωρά σε αναθεώρηση του Σχεδίου της, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο των πόρων που έχει στη διάθεσή της. Εξάλλου, ακριβώς αυτά επανέλαβαν και τα στελέχη της Ε.Ε. μετά από ενδελεχή εξέταση του ελληνικού προγράμματος πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, εκφράζοντας μάλιστα, και την αισιοδοξία τους ότι η πλήρης αξιοποίηση των πόρων από την Ελλάδα είναι εφικτή.

