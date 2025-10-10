Συνάντηση με τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι υψηλές τιμές σε βασικά είδη διατροφής, η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των προϊόντων, καθώς και ζητήματα που αφορούν τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.

Πρωθυπουργός και επιχειρηματίας φέρονται να συμφώνησαν στη σημασία ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας, επιχειρήσεων και καταναλωτών, σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια αποτελεί βασική ανησυχία για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της επιβολής προστίμου ύψους 1,44 εκατομμυρίων ευρώ στη συγκεκριμένη αλυσίδα, για παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.