Η μητέρα του ανιψιού 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ του στη Φοινικούντα Μεσσηνίας σε δηλώσεις της υποστήριξε ότι ο γιος της δεν θα σκότωνε τον άτυχο άνδρα για να περάσει η περιουσία του στα χέρια του.

Μιλώντας στην εκπομπή LiveNews τόνισε ότι ο γιος της δεν έχει ανάγκη από χρήματα καθώς έχουν μεγάλη περιουσία και δεν αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.

«Είμαστε σε σοκ, είμαστε σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αυτό το παιδί είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, λογικό μου φαίνεται, κανένας δεν θα ήταν καλά μετά από κάτι τέτοιο. Εγώ συνεργάζομαι με την αστυνομία, ο γιος μου συνεργάζεται με την αστυνομία, δεν έχει κάτι να κρύψει.

Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Ελπίζω να βρεθεί ο δράστης. Αυτή η υπόθεση δεν είναι παίξε γέλασε και αφορά την οικογένεια μου, θέλω να κρατήσω τις αποστάσεις. Είμαστε οικογένεια, όλες οι οικογένειες έχουν τα δικά τους. Είμαστε οικογένεια, δεν είχαμε λόγους να τον σκοτώσουμε. Εγώ δεν ήθελα να πεθάνει. Δεν είχαμε λόγο να τον σκοτώσουμε», λέει αρχικά η αδελφή του 68χρονου θύματος.

«Εμείς είχαμε περιουσία από τον άντρα μου. Δεν αποσκοπούσαμε να σκοτώσουμε τον Κώστα και να πάρουμε την περιουσία του, εμείς είχαμε να ζήσουμε. Ο άντρας μου μας είχε αφήσει χωράφια, μας είχε αφήσει και σπίτια, είχαμε να ζήσουμε. Δεν θέλαμε να σκοτώσουμε τον Κώστα και να του πάρουμε την περιουσία για κανένα λόγο. Δεν σκοτώνεις άνθρωπο επειδή έχεις τσαντιστεί μια φορά ή έχεις μια προστριβή. Ο γιος μου δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Θέλει πιο πολύ απ’ όλους να βρεθεί η αλήθεια».