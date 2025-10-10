Ένας άνδρας, ηλικίας 31 ετών, υπήκοος Ουκρανίας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε νεκρός και δεμένος με tie wrap στα χέρια, εντός διαμερίσματος επί της οδού Σεράφη στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο νεκρός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε δεχτεί άγρια χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Μαζί του στο διαμέρισμα ήταν κι ένας άλλος άνδρας, ηλικίας 48 ετών, επίσης με ουκρανική καταγωγή, που είχε δεχθεί κι αυτός άγρια χτυπήματα αλλά κατάφερε να γλιτώσει.

Ήταν αυτός που ξελύθηκε και κάλεσε το 100. Στο σημείο βρίσκεται η ΕΛΑΣ και έχει αποκλείσει τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς ο 48χρονος που κατάφερε να ξεφύγει υποστήριξε ότι ομάδα 4 ατόμων μπήκε στο διαμέρισμα και άρχισε να τους χτυπάει χωρίς έλεος. Ο ίδιος κατάφερε να λυθεί (σ.σ. υποστήριξε ότι ήταν κι αυτός δεμένος με tie wrap) και φώναξε σε γείτονες για να καλέσουν την Άμεση Δράση. Το σπίτι, πάντως, δεν φέρει σημάδια παραβίασης και εντός φαίνεται να υπάρχει πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Ακολουθούν φωτογραφίες: