Αξέχαστες εμπειρίες ζωής για εσένα ή για δώρο, από οδήγηση Lamborghini και Ferrari έως και spa, weekends, πτήσεις παραπέντε και πολλά άλλα δώρα εμπειρίας! Πωλούνται με τη μορφή gift vouchers (σαν ανοικτά “εισιτήρια”), εννεάμηνης διάρκειας ισχύος, με εγγύηση τιμής, σε συσκευασία δώρου ή και με e-gift, μαζί με ευχετήρια κάρτα, οδηγίες χρήσης και δικαίωμα on-line αλλαγής. Με το gift voucher κλείνεις το ραντεβού σου αμέσως ή και όποτε θέλεις εντός 9 μηνών.

Τιμές από 5€

Παραδείγματα δώρων εμπειρίας

Οδήγηση Ferrari 430 Scuderia Από 118€

Εμπειρίες οδήγησης Ferrari για μικρούς και μεγάλους. Κάντε δώρο οδήγηση Ferrari για ενήλικες, συνοδήγηση Ferrari για ενήλικες και παιδιά και παιδική οδήγηση Ferrari για παιδιά από 7 ετών και πάνω. Ferrari 430 Scuderia Spider + αναμνηστικό Certificate, για να θυμάστε για πάντα αυτό το αξέχαστο δώρο ζωής! 4.308 κυβικά, 8 κύλινδροι σε διάταξη V8, 470 ίπποι, άναμμα μηχανής από το τιμόνι, επιτάχυνση από στάση 0-100km 3,7sec, τελ. ταχύτητα 315km/h!

Δώρα εμπειρίας οδήγησης Ferrari

Πτήσεις με διθέσιο αλεξίπτωτο πλαγιάς συνοδεία έμπειρου Εκπαιδευτή! Δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις ή δύναμη για να απολαύσετε αυτή την εμπειρία. Απογειώνεστε μαζί με τον εκπαιδευτή σας, θαυμάζετε τη μαγική θέα από ψηλά και μαθαίνετε βασικές γνώσεις για το παραπέντε, αποκτώντας τη δυνατότητα να συνεχίσετε και με μαθήματα χειριστή!

Δώρα εμπειρίας πτήσεις παραπέντε

50′ Sparkling Bath σε αυτοκρατορική μπανιέρα, συνοδεία κρασιού, φρούτων εποχής και γευστικής σοκολάτας! Mε σαφείς επιρροές από τον Αυστριακό αυτοκρατορικό οίκο, το λουτρό πολυτελείας σχεδιάστηκε για να σας παρασύρει ρομαντικά σε παλιές εποχές. Χαλαρώστε και τονωθείτε όπως οι αυτοκράτορες, με ιριδίζοντα άλατα και αρώματα φρούτων του πάθους, ενώ παράλληλα απολαμβάνετε εξαιρετικό κρασί, φρούτα εποχής και λιωμένη σοκολάτα, υπό το διακριτικό φως των κεριών!

Δώρο εμπειρίας sparkling bath για 2 άτομα

Πρωτότυπα δώρα εμπειριών για πτήσεις με μικρά και μεγάλα ελικόπτερα, στη διάθεσή σας άμεσα με ανοικτά vouchers 9μηνης διάρκειας σε συσκευασία δώρου ή και με e-gift!

Δώρα εμπειρίας πτήσεις με ελικόπτερα

1 ώρα βόλτα με άλογα στη φύση για 2 άτομα. Καλπάστε χαλαρά με το άλογό σας στο φυσικό του περιβάλλον μέσα στη φύση, συνοδεία επιβλέποντος. Μοναδική εμπειρία επαφής με τα άλογα και τη φύση.

Δώρο εμπειρίας βόλτα με άλογα για 2 άτομα

Μοναδική απόδραση σε πολυτελή σουίτα ελλιμενισμένου ιστιοφόρου. Αποδράστε για 1 νύχτα σε έναν κόσμο πολυτέλειας και ηρεμίας. Απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διαμονής σε μια άνετη σουίτα καμπίνας ενός πολυτελούς ιστιοφόρου, αγκυροβλημένου σε λιμάνι. Δειπνήστε στο deck ή στο σαλόνι του σκάφους και ξυπνήστε το πρωί για να απολαύσετε ένα ρομαντικό πρωινό, με θέα τη θάλασσα και τον ήλιο. Αφεθείτε στην ηρεμία και την ομορφιά του περιβάλλοντος, απολαμβάνοντας τον καφέ σας με ένα υπέροχο πρωινό!

Δώρο εμπειρίας διανυκτέρευση σε ιστιοφόρο

Ζήστε την απόλυτη εμπειρία αδρεναλίνης οδηγώντας Lamborghini Gallardo! Επιτάχυνση από στάση 0-100 km/h στα 4”, 0-200 km/h σε 13,6”, τελική ταχύτητα 315χλμ, 4.961 cc, κινητήρας V10, 520 άλογα! Νιώστε τον ενθουσιασμό ενός πραγματικού supercar. Κυριαρχήστε στον δρόμο με δύναμη και στυλ, βιώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία που κάθε λάτρης της ταχύτητας πρέπει να ζήσει. Η τιμή μπορεί να αλλάξει.

Δώρα εμπειρίας οδήγησης Lamborghini

Ζήστε την απόλυτη εμπειρία αδρεναλίνης οδηγώντας Lamborghini Gallardo! Επιτάχυνση από στάση 0-100 km/h στα 4”, 0-200 km/h σε 13,6”, τελική ταχύτητα 315χλμ, 4.961 cc, κινητήρας V10, 520 άλογα! Νιώστε τον ενθουσιασμό ενός πραγματικού supercar. Κυριαρχήστε στον δρόμο με δύναμη και στυλ, βιώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία που κάθε λάτρης της ταχύτητας πρέπει να ζήσει.

Δώρο εμπειρίας hammam

Εμπειρίες γέλιου Από 15€

Το γέλιο είναι ο πιο φυσικός τρόπος να χαλαρώσεις, να αναζωογονηθείς & να έρθεις πιο κοντά με τους άλλους! Μέσα από διασκεδαστικές βιωματικές ασκήσεις, τεχνικές χαλάρωσης και παιχνίδια, θα συνδεθείς με την ομάδα, θα κάνεις νέες γνωριμίες θα χαλαρώσεις, θα μειώσεις το στρες και θα γεμίσεις ενέργεια! Η επιλογή του να γελάμε και να σκεφτόμαστε θετικά, μας μαθαίνει να ζούμε σε αρμονία και ειρήνη με τον εαυτό μας, τους άλλους, και το περιβάλλον μας στην καθημερινότητά μας.

Δώρα εμπειρίας γέλιου

Παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας της επιλογής σας, από τουλάχιστον 25 θέματα! Μπείτε στο παιχνίδι!

Δώρα εμπειρίας vr games

Είσοδος στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου! Στους τρεις ορόφους του Μουσείου, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν 112 αριστουργήματα της παγκόσμιας αυτοκίνησης καθώς και να περιηγηθούν στη μαγευτική ιστορία του τροχού από το 300 π.Χ. έως τις μέρες μας.

Δώρα εμπειρίας είσοδος και ξενάγηση στο μουσείο αυτοκινήτου

Επιλέξτε 1 από τους 24.000 ρεαλιστικούς προορισμούς για να ταξιδέψετε οι δυό σας, με το …προσωπικό σας Airbus A320 simulator! Ο ένας από εσάς κάθεται στη θέση του κυβερνήτη ενός γνήσιου προσομοιωτή Airbus A320, με θέα από 220° ημισφαιρική οθόνη πλάτους 5m και υπό τις οδηγίες του συγκυβερνήτη σας πραγματικού πιλότου μας, απογειώνει το Airbus! Εντός του πιλοτηρίου βρίσκεται και το ταίρι σας για να σας θαυμάσει ως πιλότο του Airbus.

Δώρο εμπειρίας ταξίδι στο πιλοτήριο airbus

Και πολλά άλλα…

Πώς τα αγοράζετε;

On-line στο www.baladeur.gr ή επί τόπου στο φυσικό κατάστημα στη Γλυφάδα ή και τηλεφωνικώς, επιλέγοντας από εκατοντάδες έτοιμες ιδέες.

Μπορείτε να εξοφλήσετε με ή χωρίς πιστωτική κάρτα ή με αντικαταβολή στο courier ή με κατάθεση σε τράπεζα ή με IRIS ή μετρητοίς στο φυσικό κατάστημα Baladeur στη Γλυφάδα.

Παραλάβετέ τα αυθημερόν on-line με e-voucher (αν δεν θέλετε συσκευασία) ή άμεσα από το κατάστημα Baladeur της Γλυφάδας ή με courier στον χώρο σας πανελλαδικά.

Αν σας έκαναν δώρο μια εμπειρία Baladeur, σκανάρετε το qr code του κουπονιού σας και κλείστε ραντεβού για την εμπειρία σας. Έχετε περιθώριο 9 μηνών για να απολαύσετε την εμπειρία που σας χάρισαν ή να την αλλάξετε on-line με οποιαδήποτε άλλη εμπειρία σας αρέσει περισσότερο, από το e-shop www.baladeur.gr.

Φυσικό κατάστημα Baladeur Ltd Gift Experiences – Thematic Events

Δημητρίου Γούναρη 19, 16562, Άνω Γλυφάδα, Τηλ: 210-9635069

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 18:00

E-shop: www.baladeur.gr