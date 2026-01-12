Ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποδέχθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, Κωνσταντίνο Φυτιρή. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ευχήθηκε στον Κύπριο υπουργό, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Δεκέμβριο και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σε συνέχεια της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει η ελληνική αντιπροσωπεία στην Κύπρο πριν από ένα μήνα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, κοινός στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών των δύο χωρών, ώστε να ενισχυθεί ο τομέας της εσωτερικής ασφάλειας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε, μεταξύ άλλων, η πορεία της σύστασης και στελέχωσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κύπρου, που “στήνεται” στα πρότυπα της ελληνικής Δ.Α.Ο.Ε., με στενή συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτικών. Επιπλέον, στη βάση της καλής συνεργασίας, που ήδη υπάρχει και με τη συμβολή του Frontex, της Europol και της Interpol, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η αντιμετώπιση του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος με έμφαση στα οικονομικά εγκλήματα και τη διακίνηση ανθρώπων, η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των θεσμοθετημένων διαύλων, ο εκσυγχρονισμός του σωφρονιστικού συστήματος και των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Μάλιστα, στο σημείο αυτό, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι το Υπουργείο έχει καταρτίσει στρατηγικό σχεδιασμό για ένα σύγχρονο σωφρονιστικό σύστημα. Ο κ. Φυτιρής, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τη συμβολή του και τη βοήθειά του, πρότεινε, στο πλαίσιο της ήδη στενής συνεργασίας των δύο χωρών, να υπάρχει συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών ανά εξάμηνο σε Ελλάδα και Κύπρο εναλλάξ, ώστε να λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις και να προχωρούν στην εκτέλεσή τους, προκειμένου να επιλύονται άμεσα ζητήματα και να προωθούνται πολιτικές για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών.

Επίσης, ζήτησε να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία, ώστε Κύπριοι να φοιτούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου, όπως είπε, να υπάρχει ομοιογένεια και να μπορούν και οι Κύπριοι Αξιωματικοί να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Θα είναι μια τομή για την κυπριακή αστυνομία, τόνισε σχετικά ο Κύπριος Υπουργός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης αποδέχτηκε με χαρά τις προτάσεις του ομολόγου του και μάλιστα ζήτησε από τους αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την έγκριση φοίτησης των Κυπρίων αξιωματικών στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον, δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα επισκεφθεί την Κύπρο, ενόψει και του Συμβουλίου Ευρωπαίων Υπουργών. Τέλος, συμφωνήθηκε πως αξιωματικοί της Δ.Α.Ο.Ε. θα συμβάλλουν με την καθοδήγησή τους και την τεχνογνωσία τους στη συγκρότηση της αντίστοιχης κυπριακής Διεύθυνσης, οι υπηρεσίες της οποίας στελεχώνονται και τοποθετούνται σε νέο κτήριο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, και ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης. Επίσης, συμμετείχαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, ταξίαρχος Χρήστος Τσιτσιμπίκος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός διευθυντής Σπύρος Τσαρδάκας, ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημόσιας Τάξης Κύπρου, Νίκος Χρυσοστόμου, και στελέχη του υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Κύπρου.