Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς διοργανώνει την πρώτη εκδήλωση παρουσίασης των Σχολείων Πουκαμισάς, που θα υποδεχτούν τους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου 23 & Αριστείδου, Γέρακας Αττικής).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί το όραμα και η φιλοσοφία των Σχολείων Πουκαμισάς. Η εκδήλωση θα αποτελέσει το πρώτο επίσημο βήμα παρουσίασης της Μεθόδου Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης, ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μοντέλου που θα εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες του σχολείου. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι παιδαγωγικές προτάσεις για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πρόεδρος του Ομίλου, Αθανάσιος Πουκαμισάς.

Η πρώτη αυτή παρουσίαση σηματοδοτεί και την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κράτηση θέσης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό. Οι γονείς που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν μια θέση για τα παιδιά τους στα Σχολεία Πουκαμισάς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν πρώτοι και να επωφεληθούν από ειδικά προνόμια.

Με την ίδρυση των Σχολείων Πουκαμισάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που θα αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση.

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: sxoleiapoukamisas.gr