Έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στο στράτευμα μετά την ανακοίνωση του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το σχέδιο νόμου προβλέπει σημαντικές αλλαγές στους μισθούς και τις προαγωγές των στρατιωτικών, επηρεάζει τη λειτουργία των σχολών υπαξιωματικών και αλλάζει τον τρόπο αξιολόγησης των στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό, δεκατρείς φορείς εκπροσώπησης στρατιωτικών, εν ενεργεία και αποστρατεία, ανάμεσά τους η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 16.00 στην Παλιά Βουλή. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2012 – 2013 που οι στρατιωτικοί οργανώνουν μια τόσο μεγάλη δημόσια κινητοποίηση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Αθήνα αναμένονται περίπου 30 πούλμαν με στελέχη από όλη τη χώρα. Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), ενώ αναμένονται να παρευρεθούν εκατοντάδες στελέχη από διάφορες πόλεις.

Ο σμήναρχος ε.α. Βασίλης Τσιλιγιάννης, πρόεδρος του Συντονιστικού Αποφοίτων ΑΣΣΥ και του ΣΑΣΤΥΑ, μιλά για σοβαρές ανησυχίες και απογοήτευση στο στράτευμα. Όπως εξηγεί, οι αλλαγές πλήττουν τη φυσική εξέλιξη των υπαξιωματικών και δημιουργούν έντονη ανασφάλεια. «Πολλά στελέχη ήδη σκέφτονται να παραιτηθούν. Αν περάσει το νομοσχέδιο, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές», σημειώνει. Ο υποπλοίαρχος Δημήτρης Μεθενίτης από την πλευρά του, πρόεδρος της ΠΟΕΣ, υπογραμμίζει ότι η κινητοποίηση οργανώνεται σε συνεργασία με 12 αστικά σωματεία. Παράλληλα, τονίζει ότι η ΠΟΜΕΝΣ προσπάθησε να αποφύγει ρήξη με το υπουργείο, αλλά οι αλλαγές οδηγούν τα στελέχη σε συνθήκες που ο ίδιος χαρακτηρίζει «εργασιακό μεσαίωνα». Ο ίδιος εκφράζει αμφιβολίες για τις εξαγγελθείσες αυξήσεις, λέγοντας πως στην ουσία αφαιρούνται βαθμοί από τους υπαξιωματικούς και στη συνέχεια επιστρέφονται με μορφή αύξησης, δημιουργώντας «ψευδή κέρδη».

Η ΠΟΜΕΝΣ, από την πλευρά της, έχει καταγγείλει ότι το νέο βαθμολόγιο «παγώνει» την εξέλιξη χιλιάδων στελεχών και ανατρέπει κεκτημένα δεκαετιών χωρίς καμία μεταβατική πρόβλεψη. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σμηναγός Ηλίας Κολλύρης, τονίζει ότι στελέχη με πολυετή υπηρεσία έρχονται αντιμέτωπα με αιφνιδιαστικές αλλαγές, κάτι που προκαλεί έντονη ανησυχία. Η ΠΟΜΕΝΣ ζητά να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο μόνο για τους νεοεισερχόμενους και σχεδιάζει επαφές με βουλευτές και κόμματα για να προβάλλει τις ενστάσεις της.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΣ, τη διοργάνωση της κινητοποίησης υποστηρίζουν επίσης το Συμβούλιο Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ (ΣΑΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΙΡ), η ΠΟΜΑΣ, η ΑΝΕΑΕΔ, ο ΕΣΜΑ, ο ΣΑΑΥΣ, ο ΣΑΑΣΜ-Θ, ο ΣΑΑΣΜΥ και ο ΣΟΕΔ. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ομιλίες στην Παλιά Βουλή και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα επιδώσουν ψηφίσματα και θα ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην παρουσίαση του πολυνομοσχεδίου είχε δηλώσει ότι «τίποτα δεν είναι γραμμένο σε μάρμαρο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Την περασμένη Τρίτη, ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συντονιστικού Αποφοίτων ΑΣΣΥ, κ. Τσιλιγιάννη, στο πλαίσιο συζητήσεων για τις διαφωνίες των στρατιωτικών.