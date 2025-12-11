Κάθε χρόνο, καθώς πλησιάζει η αλλαγή ημερολογίου, κάνουν την εμφάνισή τους οι γνωστές «προφητείες» για το μέλλον. Το 2026 δεν αποτελεί εξαίρεση. Τέσσερις μάντεις, από διαφορετικές εποχές και γωνιές του κόσμου, περιγράφουν ένα μέλλον γεμάτο προκλήσεις – ή, αν προτιμάτε, σενάρια που κόβουν την ανάσα. Οι κοινές τους ανησυχίες: όξυνση συγκρούσεων, οικονομική αναταραχή και η τεχνολογία να παίρνει – υποτίθεται – τα ηνία.

Baba Vanga

Η τυφλή Βουλγάρα, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1996, παραμένει μια από τις πιο γνωστές φιγούρες στον χώρο των προβλέψεων. Σύμφωνα με ερμηνείες των έργων της, το 2026 είναι πιθανό να φέρει:

Παγκόσμια σύγκρουση: έντονες γεωπολιτικές εντάσεις και ενδεχομένως κλιμάκωση σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, με τις μεγάλες δυνάμεις να «παίζουν» με την τεχνολογία μέχρι τα όριά της.

Καταστροφές: σεισμοί, ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις και ακραία καιρικά φαινόμενα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μεγάλα τμήματα της ξηράς, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν μεγάλο ποσοστό της ξηράς (έως και 7-8%).

Οικονομική κρίση: πιθανή σοβαρή ύφεση που θα ταρακουνήσει αγορές και τράπεζες.

Κυριαρχία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI ): η τεχνολογία να ξεπερνά τον ανθρώπινο έλεγχο, επηρεάζοντας τις ζωές μας με τρόπους που, υποθέτουμε, ούτε η ίδια η Βάνγκα θα είχε φανταστεί.

Επαφές τρίτου τύπου: καταγράφονται παραλλαγές που θέλουν την ανθρωπότητα να έρχεται σε επαφή με εξωγήινη ζωή

Νοστράδαμος

Ο Γάλλος αστρολόγος του 16ου αιώνα παραμένει δημοφιλής, αν και οι χρησμοί του ερμηνεύονται κατά βούληση. Για το 2026, οι προβλέψεις που του αποδίδονται περιλαμβάνουν:

Σκληροί Πόλεμοι: εμφάνιση εχθρών «εκ των έσω και εκ των έξω» στην Ευρώπη.

Επιδημία: μια «μεγάλη πληγή» που επιστρέφει από το παρελθόν.

μια «μεγάλη πληγή» που επιστρέφει από το παρελθόν. Κοσμικά Γεγονότα: η εμφάνιση μιας «πύρινης σφαίρας από το σύμπαν», προάγγελος της μοίρας – ή, στην καλύτερη περίπτωση, ενός εντυπωσιακού μετεωρίτη που θα δούμε στις ειδήσεις.

Athos Salomé

Ο σύγχρονος μυστικιστής από τη Βραζιλία, γνωστός ως «Ο ζωντανός Νοστράδαμος», προβλέπει για το 2026:

Ηλιακές Καταιγίδες: πιθανή μεγάλη ηλιακή καταιγίδα στις αρχές Μαρτίου, ικανή να προκαλέσει παγκόσμιες διακοπές ρεύματος και αναστάτωση.

πιθανή μεγάλη ηλιακή καταιγίδα στις αρχές Μαρτίου, ικανή να προκαλέσει παγκόσμιες διακοπές ρεύματος και αναστάτωση. Πόλεμοι και Ασθένειες: διατήρηση γεωπολιτικών εντάσεων, πιθανή κλιμάκωση σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο – ενδεχομένως με «μηχανικά» στοιχεία λόγω AI – και εμφάνιση νέας, θανατηφόρας ασθένειας.

Krzysztof Jackowski

Ο Πολωνός «διόρατος», ιδιαίτερα γνωστός για τις σκοτεινές προβλέψεις του, περιγράφει το 2026 με τρόπους που θα έκαναν έναν απλό άνθρωπο να κοιτάξει γύρω του δύο φορές: