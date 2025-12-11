Σε περιοχή του Ασπροπύργου διεξήχθη το πρωί της Τετάρτης (10/12) εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, με στόχο την αποτροπή και την αντιμετώπιση ποικίλων παράνομων ενεργειών που έχουν εντοπιστεί στη συγκεκριμένη ζώνη.

Την επιχείρηση οργάνωσε και συντόνισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙ.ΑΣ., τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, την Ο.Ε.Π.Τ.Α., καθώς και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και drone για εναέρια παρακολούθηση.

Στο πλαίσιο της δράσης συνελήφθησαν επτά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες — κατά περίπτωση — για ρευματοκλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως οδήγηση χωρίς δίπλωμα, χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση κράνους.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι,

• καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 2-9-2024 από την περιοχή του Ωρωπού,

• 18 φυσίγγια,

• 4 ηχεία,

• ενισχυτής,

• διαρρηκτικά εργαλεία και

• πλήθος κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.