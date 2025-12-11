Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ εξαιτίας αυτογκόλ του Μουκουντί, οι Μαρίν και Κοϊτά ανέλαβαν δράση με εντυπωσιακά γκολ, δίνοντας στην ομάδα τη νίκη με 2-1 επί της Σάμσουνσπορ εκτός έδρας στην 5η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, φέρνοντάς την ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση.
Πώς διαμορφώνεται η κατάταξη της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League μετά την 5η αγωνιστική.
Η βαθμολογία του Conference League
- Στρασβούργο 13 (8-4)
- Σαχτάρ 12 (10-5)
- Ρακόβ 11 (8-2)
- ΑΕΚ 10 (11-5)
- Σάμσουνσπορ 10 (10-4)
- Σπάρτα Πράγας 10 (7-3)
- Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7)
- Κρίσταλ Πάλας 9 (8-4)
- ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1)
- Φιορεντίνα 9 (8-4)
- Μάιντς 9 (4-2)
- Τσέλιε 9 (8-7)
- Άλκμααρ 9 (7-7)
- Ριέκα 8 (5-2)
- Ομόνοια 8 (5-3)
- Λωζάνη 8 (5-3)
- Νόα 8 (6-5)
- Γιαγκελόνια 8 (5-4)
- Ντρίτα 8 (4-5)
- Σκεντίγια 7 (4-4)
- Σίγκμα Όλομουτς 7 (6-7)
- Κραϊόβα 7 (4-5)
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7 (6-11)
- Λεχ Πόζναν 7 (10-7)
- Κουόπιο 6 (4-3)
- Ζρίνσκι 6 (7-8)
- Μπρέινταμπλικ 5 (5-8)
- Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9)
- Χάκεν 3 (5-7)
- Λέγκια 3 (4-7)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (4-9)
- Χάμρουν 3 (3-8)
- Αμπερντίν 2 (3-11)
- Σέλμπουρν 1 (0-7)
- Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12)
- Ραπίντ Βιέννης 0 (2-13)