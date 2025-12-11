Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ εξαιτίας αυτογκόλ του Μουκουντί, οι Μαρίν και Κοϊτά ανέλαβαν δράση με εντυπωσιακά γκολ, δίνοντας στην ομάδα τη νίκη με 2-1 επί της Σάμσουνσπορ εκτός έδρας στην 5η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, φέρνοντάς την ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση.

Πώς διαμορφώνεται η κατάταξη της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League μετά την 5η αγωνιστική.

Η βαθμολογία του Conference League

  1. Στρασβούργο 13 (8-4)
  2. Σαχτάρ 12 (10-5)
  3. Ρακόβ 11 (8-2)
  4. ΑΕΚ 10 (11-5)
  5. Σάμσουνσπορ 10 (10-4)
  6. Σπάρτα Πράγας 10 (7-3)
  7. Ράγιο Βαγιεκάνο 10 (10-7)
  8. Κρίσταλ Πάλας 9 (8-4)
  9. ΑΕΚ Λάρνακας 9 (6-1)
  10. Φιορεντίνα 9 (8-4)
  11. Μάιντς 9 (4-2)
  12. Τσέλιε 9 (8-7)
  13. Άλκμααρ 9 (7-7)
  14. Ριέκα 8 (5-2)
  15. Ομόνοια 8 (5-3)
  16. Λωζάνη 8 (5-3)
  17. Νόα 8 (6-5)
  18. Γιαγκελόνια 8 (5-4)
  19. Ντρίτα 8 (4-5)
  20. Σκεντίγια 7 (4-4)
  21. Σίγκμα Όλομουτς 7 (6-7)
  22. Κραϊόβα 7 (4-5)
  23. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7 (6-11)
  24. Λεχ Πόζναν 7 (10-7)
  25. Κουόπιο 6 (4-3)
  26. Ζρίνσκι 6 (7-8)
  27. Μπρέινταμπλικ 5 (5-8)
  28. Ντιναμό Κιέβου 3 (7-9)
  29. Χάκεν 3 (5-7)
  30. Λέγκια 3 (4-7)
  31. Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (4-9)
  32. Χάμρουν 3 (3-8)
  33. Αμπερντίν 2 (3-11)
  34. Σέλμπουρν 1 (0-7)
  35. Σάμροκ Ρόβερς 1 (4-12)
  36. Ραπίντ Βιέννης 0 (2-13)