Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ εξαιτίας αυτογκόλ του Μουκουντί, οι Μαρίν και Κοϊτά ανέλαβαν δράση με εντυπωσιακά γκολ, δίνοντας στην ομάδα τη νίκη με 2-1 επί της Σάμσουνσπορ εκτός έδρας στην 5η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, φέρνοντάς την ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση.

Πώς διαμορφώνεται η κατάταξη της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League μετά την 5η αγωνιστική.

Η βαθμολογία του Conference League