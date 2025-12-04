Η ΑΕΚ πήρε ένα σπουδαίο διπλό στο «Αρτέμιο Φράνκι» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, επικρατώντας της Φιορεντίνα με 1-0. Ηταν η πρώτη νίκη στην ιστορία της Ένωσης απέναντι σε ιταλική ομάδα εκτός έδρας, γεγονός που την έβαλε ξανά δυνατά στη μάχη της απευθείας πρόκρισης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από μια βαριά τιμωρία της UEFA, εξαιτίας ρίψεων αντικειμένων από οπαδούς της ΑΕΚ .

Πιο συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέβαλε στους «Κιτρινόμαυρους» πρόστιμο 30.000 ευρώ και απαγόρευση απόκτησης εισιτηρίων για έναν εκτός έδρας αγώνα, ποινή που τελεί υπό διετή αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση και οι φίλαθλοί της οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς οποιαδήποτε παρόμοια παράβαση θα ενεργοποιήσει την ποινή και η ομάδα δεν θα μπορέσει να έχει εισιτήρια στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι της.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της τιμωρίας, η επόμενη ποινή που θα ακολουθήσει μετά την έκτιση της τρέχουσας θα είναι ακόμη πιο αυστηρή.