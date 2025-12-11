Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 3-2 μετά τα γκολ των Στάνιτς (33′), Ντεσπόντοφ (39′), Βολιάκο (48′), Βέρντον (70′) και Τσότσεφ (77′).

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ισοπαλία με τη Μπραν στην Τούμπα, βρέθηκαν όμως πίσω στο σκορ κόντρα στη Λουντογκόρετς.

Στο 33′ ο Στάνιτς έκανε ατομική ενέργεια, η μπάλα κόντραρε στον Οζντόεφ και ο Παβλένκα απέκρουσε, ο παίκτης των γηπεδούχων όμως επέμεινε και την έστειλε από κοντά στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση, όμως, της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν άργησε να έρθει… Στο 39′ ο Ιβανούσετς βρήκε με υπέροχη μπαλιά τον Ντεσπόντοφ και αυτός με πολύ όμορφο τελείωμα έγραψε το 1-1.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έκλεισε καλά το πρώτο ημίχρονο και μπήκε εξαιρετικά στο δεύτερο, καθώς στο 48′ ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε φάουλ και ο Βολιάκο από κοντά έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Οι Βούλγαροι, όμως, κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 70′, καθώς ο Βέρντον με κεφαλιά από κοντά, μετά την εκτέλεση φάουλ και την προβολή του Αλμέιδα, έκανε το 2-2.

Αν αυτό ήταν κακό για τον ΠΑΟΚ, αυτό που ακολούθησε ήταν χειρότερο… Στο 77′ ο Στάνιτς σέντραρε και ο Τσότσεφ, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα, βρήκε δίχτυα για το 3-2.