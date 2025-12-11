Ένας 16χρονος υπέστη σοβαρό τραυματισμό ύστερα από μαχαίρωμα την Πέμπτη στο Χέρφορντ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε δίπλα στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης και πως, με βάση τις αρχικές πληροφορίες, το θύμα και ο δράστης —που παραμένει ασύλληπτος— είχαν προσωπική γνωριμία.

Ο 16χρονος έχει τραυματιστεί σοβαρά στην πλάτη και έχει ήδη διακομισθεί σε νοσοκομείο, ενώ στην περιοχή της αγοράς βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική επιχείρηση και η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.