«Το Λονδίνο πρέπει ειλικρινά να παραδεχτεί τι έκανε εκεί ο δικός τους Χούλεϊ. Φαίνεται ότι ίσως κάποιος εκεί στη Βρετανία άρχισε να προετοιμάζει προσεκτικά την κοινή γνώμη στη χώρα του για στρατιωτικές απώλειες στην Ουκρανία που θα ήταν αδύνατο απλώς να κρυφτούν και να συνεχίσουν να αποκρύπτονται». Αυτές είναι οι δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία ζήτησε από τις βρετανικές αρχές να αποκαλύψουν τι έκανε πραγματικά ο Βρετανός στρατιώτης που σκοτώθηκε την Τρίτη στην Ουκρανία.



Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι ο στρατιώτης, δεκανέας Τζορτζ Χούλεϊ, πέθανε στην Ουκρανία ενώ παρακολουθούσε τις ουκρανικές δυνάμεις να δοκιμάζουν ένα νέο αμυντικό όπλο μακριά από την πρώτη γραμμή. Η Ζαχάροβα είπε ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να εξαπατά τους πολίτες της ισχυριζόμενη ότι Βρετανοί στρατιώτες που έστειλε στην Ουκρανία ήταν απλοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτές, κατηγορώντας τον βρετανικό στρατό ότι βοηθάει το Κίεβο «να πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις και εξτρεμιστικές ενέργειες» με εντολές απευθείας από το Λονδίνο.



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ζαχάροβα δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της περί δήθεν ευρύτερης εμπλοκής της Βρετανίας. Είπε όμως ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίζει οποιαδήποτε ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους.



Η βρετανική κυβέρνηση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας, δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει πόσο στρατιωτικό προσωπικό βρίσκεται στην Ουκρανία, αλλά το BBC έχει αναφέρει ότι ένα μικρό απόσπασμα υποστηρίζει τις ουκρανικές δυνάμεις και παρέχει ασφάλεια στο διπλωματικό προσωπικό.