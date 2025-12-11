Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι, παρά τον τραγικό ρόλο του στη δολοφονία ενός 2χρονου αγοριού στη Ζάκυνθο, ο σκύλος που εμπλέκεται δέχεται πλήθος αιτημάτων υιοθεσίας.

Ο κ. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων), δήλωσε πως τουλάχιστον 30 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν ήδη φτάσει στον οργανισμό ζητώντας την υιοθεσία του συγκεκριμένου ζώου, παρά την τραγική ιστορία του.

Η «απάθεια» που προβληματίζει τους ειδικούς

Η συμπεριφορά του ζώου, ωστόσο, είναι το κύριο σημείο που προβληματίζει τους ειδικούς. Ο κ. Γουρδομιχάλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε το σκυλί ως ό,τι πιο απαθές έχει συναντήσει στην καριέρα του, κατά την οποία έχουν περάσει 60.000 ζώα από το καταφύγιο.

«Πρώτη φορά βλέπω σκυλί με τέτοια απάθεια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ. «Αυτό το σκυλί δεν δείχνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα, κανένα συναίσθημα. Είναι τελείως απόμακρο ζώο. Προβληματίζει πολύ η συμπεριφορά του, καθώς δεν μπορεί να εξημερωθεί».

Λόγω της πρωτοφανούς αυτής απάθειας και της ακραίας επιθετικότητας, οι κτηνίατροι έχουν ήδη προχωρήσει σε ενδελεχείς εξετάσεις, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμπεριφορά οφείλεται σε πρόβλημα υγείας, κακοποίησης ή άλλη αιτία.

Η μοίρα του ζώου και τα αυθαίρετα καταφύγια

Δεδομένου ότι το σκυλί ήταν ατσιπάριστο και βρισκόταν σε αυθαίρετο καταφύγιο, η ευθύνη για την τελική απόφαση πέφτει στον Δήμο Ζακύνθου. Όπως διευκρίνισε ο κ. Γουρδομιχάλης, το πόρισμα των ειδικών (επιτροπή, κτηνίατρος, εκπαιδευτής) θα σταλεί στον Δήμο, όπου «η 5μελής επιτροπή θα αποφασίσει τι θα γίνει».

Ο ίδιος επέκρινε έντονα την κατάσταση των αυθαίρετων καταφυγίων, τονίζοντας ότι το ζώο ζούσε σε μια αυθαίρετη μονάδα χωρίς καμία τήρηση πρωτοκόλλου. Ο νόμος του 2021 για τις αυθαίρετες κατασκευές καταφυγίων ζώων, παρόλο που ψηφίστηκε, συνεχίζει να λαμβάνει διαδοχικές παρατάσεις με τροπολογίες.

Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτές τις μονάδες: «Ξέρετε πόσα ζώα έχουν πεθάνει φέτος χωρίς να τηρείται κανένα πρωτόκολλο σε τέτοιες κατασκευές; [Ζουν] σε λαμαρίνες, μέσα στη ζέστη, με φράχτες από κοτέτσια, τρώνε αφοδεύουν στον ίδιο χώρο».

Σε περίπτωση που η 5μελής επιτροπή αποφασίσει την ευθανασία, ο κ. Γουρδομιχάλης διευκρίνισε ότι «θα πρέπει βάσει νόμου να αναρτηθεί η απόφαση στο διαδίκτυο».