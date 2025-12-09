Σοκαρισμένη η κοινωνία παρακολουθεί τα στοιχεία που γίνονται γνωστά και αφορούν την τραγωδία στη Ζάκυνθο όπου ένα αγόρι 2 ετών κατασπαράχτηκε από πίτμπουλ που είχε μαζέψει από τον δρόμο η οικογένειά του.

Ο σκύλος βρίσκεται σε δομή αδέσποτων στον Πύργο, όπου ειδική επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί.

«Όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να παίρνουν σωστή αξιολόγηση όταν παίρνουν ένα σκύλο»

«Όλοι μας μπορεί να είμαστε απρόβλεπτοι, απλώς πρέπει να διαλέγουμε ένα ζώο που μας ταιριάζει. Ένας σκύλος που έχει επιθετικές τάσεις, προφανώς δεν μπορεί να ζει σε μία οικογένεια. Μην στοχοποιούμε συγκεκριμένες ράτσες. Κάποιες ράτσες έχουν κάποια ένστικτα τα οποία καλώς υπάρχουν, γιατί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους. Όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να παίρνουν σωστή αξιολόγηση όταν παίρνουν ένα σκύλο» μιλώντας το πρωί της Τρίτης 9/12 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο εκπαιδευτής Σκυλιών & Σκυλιών Οδηγών Τυφλών GDMIS, Γιάννης Κονδράρος.

«Κάποια πράγματα ενδεχομένως να μην έχουν σημασία, π.χ. το εάν τελικά εμπορευόταν τελικά τα ζώα. Και αυτό όμως δεν λέει κάτι για το τραγικό γεγονός. Μιλάμε για ένα ζώο κακοποιημένο από μικρό, είναι δύσκολο να μην γλιτώσει την ευθανασία ο σκύλος. Είναι τραγικό το γεγονός γιατί το αδερφάκι του άτυχου παιδιού ότι πήγαινε με ανοιχτά χέρια να χαϊδέψει το σκυλί. Το σκυλί ήταν δεμένο με αλυσίδα. Το παιδί έχει δύο σοβαρές κρανιακές βλάβες και επίσης δάγκωσε το παιδί στον λαιμό. Ο μπαμπάς ανέφερε ότι χτυπούσε το ζώο για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον λαιμό του παιδιού» επεσήμανε από την πλευρά του ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Δεν υπάρχουν “κακές” ράτσες σκυλιών. Αυτό είναι άδικο να το λέμε, αλλά υπάρχουν απρόβλεπτες αντιδράσεις ζώων. Όταν ένα ζώο έχει κακοποιηθεί, όταν πας να το ακουμπήσεις αντανακλαστικά βγάζει ένα ένστικτο επιβίωσης», υπογράμμισε η ψυχολόγος, Στέλλα Αργυρίου.