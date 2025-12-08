Με τους γονείς του 2χρονου που σκοτώθηκε από επίθεση στη Ζάκυνθο μίλησε η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η οποία μεταδίδει όσα είπαν για το σκυλί και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η μητέρα του παιδιού που κατασπαράχθηκε από πίτμπουλ περιγράφει πώς «το πιο γλυκό παιδί που μπορείς να φανταστείς» σκοτώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν πλησίασε να χαϊδέψει το σκυλί στην αυλή τους.

Ο 2χρονος υπέστη θανάσιμα τραύματα όταν το ζώο στράφηκε εναντίον του, λίγο μετά την επιστροφή από ψώνια με την 32χρονη μητέρα του και τον πατέρα του.

Η συντετριμμένη μητέρα του παιδιού είπε ότι η τραγωδία συνέβη «σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα» και απέδωσε την επίθεση σε κυνηγούς που χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες και πυροβολούσαν στα κοντινά δάση, τρομάζοντας το πίτμπουλ.

Το περιστατικό συνέβη στη Ζάκυνθο, όπου η γυναίκα ζει τα τελευταία χρόνια με τον σύζυγο και την οικογένειά της, μετά τη μετακόμισή τους από το Άντοβερ του Χαμπσάιρ.

«Λάτρευε τα ζώα, το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα»

Με δάκρυα στα μάτια, η Ρόμπι μίλησε για τον γιο της, λέγοντας στην Daily Mail: «Ήταν το όνειρο κάθε μητέρας, το πιο γλυκό παιδί που μπορείς να φανταστείς».

«Λέγαμε ότι ακόμη και όσοι δεν αγαπούν τα παιδιά, τον λάτρευαν. Ήταν ξεχωριστός, και όλοι τον αγαπούσαν -ο πατέρας του, εγώ και όλη η οικογένεια.

«Ήταν ένα όμορφο αγοράκι, πάντα χαμογελαστό, και ήταν χαρά να είσαι κοντά του -μας έδινε απίστευτη ευτυχία.

«Λάτρευε τα ζώα που έχουμε εδώ -γάτες, άλογα και σκυλιά- και το πίτμπουλ δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα πριν από το Σάββατο, όταν έγινε το κακό».

«Πιστεύω πως οι κυνηγοί τρόμαξαν τον σκύλο»

«Ο άντρας μου είχε σώσει τον σκύλο, και τον είχαμε δεμένο στην αυλή με αλυσίδα δέκα μέτρων. Η αυλή συνορεύει με δάσος, όπου εκείνη την ώρα γινόταν κυνήγι».

«Ακούγονταν πυροβολισμοί, υπήρχαν κι άλλα σκυλιά, και οι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτό τρόμαξε τον σκύλο και τον έκανε να επιτεθεί.»

Η μητέρα συνέχισε: «Δεν είχε δείξει ποτέ επιθετικότητα από τότε που τον πήραμε. Τον άφηνε να του γαργαλάει την κοιλιά, να τον χαϊδεύει, και τον έγλειφε στο πρόσωπο, έπαιζε συνέχεια μαζί του».

«Κάτι απλά… άλλαξε μέσα του. Στα 30 δευτερόλεπτα που μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια πήγε κοντά του και τελείωσαν όλα. Τον άρπαξε ή τον ταρακούνησε… φαίνεται σαν να τον δάγκωσε μόνο μία φορά.»

Οι στιγμές πανικού μετά την επίθεση

Περιέγραψε πως εκείνη και ο σύζυγός της κάλεσαν πανικόβλητοι το 166, έβαλαν το παιδί στο αυτοκίνητο και κατευθύνθηκαν στο νοσοκομείο, συναντώντας το ασθενοφόρο στον δρόμο.

«Τον πήραν από τα χέρια μου και έτρεξαν στο νοσοκομείο, αλλά νομίζω πως ήταν ήδη αργά. Δεν υπήρχαν ελπίδες -οι γιατροί το επιβεβαίωσαν όταν φτάσαμε».

«Έχουν περάσει δύο μέρες και ακόμη δεν έχω μπορέσει να τον δω αλλά ελπίζω να μας το επιτρέψουν σήμερα».

«Αν ήξερα ότι υπήρχε ο παραμικρός κίνδυνος, δεν θα τον άφηνα ποτέ να παίξει με το πίτμπουλ. Ήταν ταϊσμένος, ποτισμένος και ποτέ δεν είχε δείξει πρόβλημα.

«Μόλις πριν λίγες εβδομάδες ήταν τα δεύτερα γενέθλιά του. Όταν γεννήθηκε ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι, αλλά πάντα είχα μια περίεργη αίσθηση πως δεν θα έμενε μαζί μου για πολύ… και τώρα συνέβη.

«Σήμαινε τα πάντα για εμάς. Και τώρα δεν θα ξαναδούμε ποτέ το χαμόγελό του, ούτε θα ακούσουμε το γέλιο του.»

Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το παιδί να χαϊδεύει τα ζώα της οικογένειας και να σβήνει τα κεράκια της τούρτας του πριν από δύο εβδομάδες.

Η Ρόμπι διέψευσε ότι εκείνη και ο σύζυγός της έχουν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια, λέγοντας: «Έχουμε δώσει καταθέσεις, αλλά η αστυνομία δεν μας είπε τίποτα για ποινικές διαδικασίες.

«Τους εξηγήσαμε ότι ο σκύλος ήταν δεμένος, ταϊσμένος και ποτισμένος και ποτέ δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα.

«Όταν τον βρήκε ο άντρας μου ήταν σαν σκελετός, αλλά τον φροντίσαμε και δεν ήταν ποτέ επιθετικός όσο τον είχαμε.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα τελείωσαν σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρώτο που μάθαμε ήταν όταν ήρθε η κόρη μου μέσα και είπε: “τον δάγκωσε το πίτμπουλ”.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει το σκυλί όσο συνεχίζεται η έρευνα.