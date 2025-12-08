Στον Πύργο και ειδικότερα σε δομή που φιλοξενεί αδέσποτα ζώα έχει μεταφερθεί το πίτμπουλ το οποίο σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο.

Η μεταφορά του έγινε το απόγευμα της Κυριακής 7/12.

Μετά από συνεννόηση του δήμου Ζακύνθου, όπως μεταδίδει το ERTNews έφτασαν στο νησί εκπαιδευτές και μετέφεραν τον σκύλο στην Ανδραβίδα, όπου έγινε αιμοληψία και ακολούθως πήγε στη δομή φιλοξενίας στον Πύργο. Εκεί θα παρακολουθηθεί από κτηνιάτρους και ειδικούς η συμπεριφορά του ζώου και θα αποφασιστεί το μέλλον του.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κώστας Κόκκορης, μιλώντας στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ερωτηθείς γιατί ο δήμος δεν μπόρεσε να αναλάβει την όλη διαδικασία, απάντησε ότι δεν έχει κτηνιάτρους, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει δύο προσκλήσεις, στις οποίες όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση.