Την οδύνη του για τον χαμό του μόλις 2 ετών γιου του που πέθανε μετά την επίθεση του πίτμπουλ στη Ζάκυνθο δεν μπορεί να κρύψει ο πατέρα του. Απαντώντας σε όσους είπαν πως άφησε το αγόρι μόνο του το σπίτι ο ίδιος δήλωσε: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» και τόνισε πως δεν ξέρει ποιον να πρωτοστηρίξει.

«Τα έχουν κάνει όλοι μπάχαλο. Έχουν πει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας λέει αυτό που του κατεβαίνει εκείνη την ώρα, μερικοί γελάνε, μερικοί βρίζουν» υπογράμμισε εκνευρισμένος κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» τη Δευτέρα 8/12.

Το άτυχο αγοράκι

«Μερικοί λένε λυπάμαι, μερικοί λένε φταίνε οι γονείς που δεν έχουν ευθύνη για τα παιδιά και τα χίλια δυο» υπογράμμισε ο πατέρας του αγοριού που κατέληξε μετά την επίθεση του πίτμπουλ που ζούσε στην αυλή του σπιτιού τους.

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε «όλο αυτό έγινε από την κακιά την τύχη, έτσι δεν είναι;» αυτός απάντησε: «Ναι από την τύχη για να καταστρέψει εμένα».

«Δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω»

Όπως δήλωσε τα άλλα δύο παιδιά του και η γυναίκα του που είναι σε κατάσταση σοκ έχουν βγει από το νοσοκομείο.

«Δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω. Εμένα; Τον πατέρα μου; Τον αδερφό μου; Τη γυναίκα μου; Τα παιδιά μου; Απλά κάνω ότι είμαι καλά και τα χάνω. Τίποτα άλλο» είπε.

Η στιγμή της τραγωδίας

Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα εξήγησε ότι η οικογένεια ετοιμάζονταν για ταξίδι και η γυναίκα του με τα άλλα δύο παιδιά τους πήγαν για ψώνια.

«Επειδή έβρεχε και εγώ έκανα άλλες δουλειές, πήγαμε γρήγορα να κατεβάσουμε τα πράγματα.

Το παιδί ήταν μέσα στα πόδια μας, ήταν πολύ ζωηρός και του άρεσε η βροχή όπως έριχνε σταγόνες.

Έφυγα από το αμάξι δέκα μέτρα δεν ήταν και πήγα μέσα και άφησα τα πράγματα πάνω στον καναπέ και τα υπόλοιπα τα πήρε η γυναίκα μου και μετά άκουσα τη μικρή να φωνάζει, αυτό μόνο» επεσήμανε και κλείνοντας δήλωσε ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε μόνο του το παιδί στο σπίτι όπως έχει ειπωθεί.