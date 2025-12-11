Σοκ έχει προκαλέσει στο Νιου Τζέρσεϊ η σύλληψη ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος πριν από πέντε μήνες παρουσιαζόταν ως ήρωας που προσπάθησε να σώσει την ηλικιωμένη γειτόνισσά του από φωτιά στο σπίτι της. Ο Ουίλιαμ Άλ, 70 ετών, συνελήφθη την Τετάρτη κατηγορούμενος για τον εμπρησμό που προκάλεσε τον θάνατο της η η Βιρτζίνια Κράνγουελ στις 25 Ιουλίου στο Fanwood, όπως ανακοίνωσε ο Εισαγγελέας της Κομητείας Γιούνιον, Ουίλιαμ Α. Ντάνιελ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Ο Άλ φέρεται να ήταν ο ίδιος που κάλεσε το 911, αναφέροντας ότι έβλεπε καπνό να βγαίνει από υπνοδωμάτιο στον δεύτερο όροφο του σπιτιού της Κράνγουελ στην οδό Kempshall Terrace. Ισχυρίστηκε ότι περπατούσε με τον σκύλο του γύρω στη 1:30 π.μ. όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά και έτρεξε μέσα από το ανοιχτό γκαράζ του σπιτιού για να τη σώσει, αλλά η ένταση των φλογών τον απώθησε, σύμφωνα με το WABC. Κατά την «προσπάθεια διάσωσης», ο Άλ υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Burn Center του Cooperman Barnabas Medical Center στο Livingston.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά μέσα σε 20 λεπτά, ωστόσο εντόπισαν την Κράνγουελ αναίσθητη στο υπνοδωμάτιό της. Η ηλικιωμένη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρή.

Η έρευνα που ξεκίνησε αμέσως μετά απέδειξε πως η φωτιά δεν ήταν ατύχημα, αλλά αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας. Το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Γιούνιον χαρακτήρισε τον θάνατο της Κράνγουελ ως ανθρωποκτονία, με τον Άλ να αναδεικνύεται ως ο βασικός ύποπτος. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο WABC, ομάδα SWAT εισέβαλε στο σπίτι του το πρωί της Τετάρτης και τον συνέλαβε.

Σε βάρος του 70χρονου ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, κακούργημα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, διαρρήκτη πρώτου βαθμού και εμπρησμό δευτέρου βαθμού.

Οι κάτοικοι της κατά τα άλλα ήσυχης γειτονιάς δήλωσαν αιφνιδιασμένοι στο άκουσμα ότι ο Άλ θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο της Κράνγουελ. «Ο άνθρωπος ήταν στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά εγκαύματα αφού προσπάθησε να τη σώσει. Μου είναι δύσκολο να το πιστέψω», δήλωσε ένας γείτονας. Άλλος κάτοικος πρόσθεσε: «Είμαι σοκαρισμένος. Είναι γείτονάς μας και πάντα έδειχνε καλός άνθρωπος. Αρχικά βοήθησε, προσπάθησε να τη σώσει. Δεν βγάζει νόημα, δεν το καταλαβαίνω».

Ο Άλ κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα Middlesex County Jail, αναμένοντας την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο.