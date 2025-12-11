Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και το σκορ είναι 1-2 μετά το αυτογκόλ του Μουκουντί (4′) και τα γκολ των Μαρίν (52′) και Κοϊτά (63′).

Η Ένωση έχει δύσκολη αποστολή στην Τουρκία κόντρα στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας και έγινε δυσκολότερη με το ξεκίνημα της αναμέτρησης, το οποίο δεν ήταν καθόλου καλό.

Στο 4′ ο Μουσάμπα πάτησε περιοχή από αριστερά και πήγε να κάνει το γύρισμα, με τη μπάλα να βρίσκει στο κεφάλι του Μουκουντί και να καταλήγει στα δίχτυα του Στρακόσα, για να γίνει έτσι το 1-0 με αυτογκόλ.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, στο ξεκίνημα του δεύτερου όμως ήρθε η ισοφάριση. Στο 52′ οι «κιτρινόμαυροι» κέρδισαν φάουλ σε καλή θέση και ο Μαρίν με υπέροχη εκτέλεση έστειλε τη μπάλα… συστημένη στο «παραθυράκι» για το 1-1.

Η ψυχολογία ήταν υπέρ της ΑΕΚ που συνέχισε να βγαίνει μπροστά με στόχο την ανατροπή και την πέτυχε στο 63′, όταν ο Κοϊτά με υπέροχη ντρίμπλα απέφυγε τον Τόμασον και τελείωσε τη φάση με τον καλύτερο τρόπο γράφοντας το 1-2.