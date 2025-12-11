Λίγο μετά την επίσημη επιβεβαίωση του αποτελέσματος, ο υπουργός Οικονομικών της Λετονίας, Άρβιλς Ασεράντενς, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος αξιωματούχος που συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup. Αμέσως μετά, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, ο οποίος είχε ήδη δηλώσει δημόσια τη στήριξή του λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία, εξέφρασε και εκείνος την ικανοποίησή του για την εκλογή.

Πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώπης, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα και αρκετοί υπουργοί Οικονομικών, τόνισαν πως η συγκεκριμένη εκλογή αντικατοπτρίζει την πορεία μετασχηματισμού της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία.

Ο Άρβιλς Ασεράντενς σημειώνει: «Εύχομαι κάθε επιτυχία στην καθοδήγηση του Eurogroup προς τα εμπρός – να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά με σαφήνεια, αποφασιστικότητα και ισχυρή συλλογική δέσμευση».

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. Wishing you every success in leading the Eurogroup forward – to evolve, adapt, and meet the challenges ahead with clarity, purpose, and strong collective commitment. pic.twitter.com/K3mwwZxdiC — Arvils Ašeradens (@aseradens) December 11, 2025

Αντίστοιχο μήνυμα ανήρτησε και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, γράφοντας: «Συγχαίρω θερμά τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως νέου προέδρου του Eurogroup. Έχει λάβει ευρεία υποστήριξη από τα μέλη της ομάδας. Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε την εμπιστευτική συνεργασία μας στο Eurogroup με μεγάλη επιτυχία. Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική.

„Ich gratuliere dem griechischen Finanzminister @Pierrakakis herzlich zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten der #Eurogruppe. Er hat eine breite Unterstützung der Mitglieder der Eurogruppe. Ich bin davon überzeugt, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Eurogruppe sehr… pic.twitter.com/nVWt8jikxc — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) December 11, 2025

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον προηγούμενο πρόεδρο του Eurogroup Πάσκαλ Ντόναχιου για το έργο του. Ηγήθηκε με επιτυχία του Eurogroup σε δύσκολους καιρούς και έθεσε τις σωστές προτεραιότητες με θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, το ψηφιακό ευρώ και η ένωση κεφαλαιαγορών».

Attending my first Eurogroup meeting in Brussels today with my Eurozone colleagues and the President of the ECB, @Lagarde 🇪🇺



On the agenda:

– IMF review of Euro Area policies

– ⁠Assessment of draft budgetary plans pic.twitter.com/UXfdmeg8fd — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) December 11, 2025

Τη δική του συγχαρητήρια δήλωση έκανε και ο διάδοχος του Πασκάλ Ντόναχιου στο υπουργείο Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις, έστειλε επίσης συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη, αναφέροντας: «Αναλαμβάνεις τα καθήκοντά σου σε μια κομβική στιγμή για την Ευρωζώνη και την ΕΕ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σου για να προωθήσουμε το έργο μας σε βασικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προτεραιότητες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».

Congratulations @Pierrakakis on your election as #Eurogroup President!

You take office at a pivotal moment for the euro area & the 🇪🇺. I look forward to working closely with you to advance our work on key economic and financial priorities, strengthening Europe’s competitiveness. pic.twitter.com/anp6lCnLga — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 11, 2025

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Ισπανός υπουργός Κάρλος Κουέρπο, δηλώνοντας πως η χώρα του θα στηρίξει τον νέο επικεφαλής του Eurogroup σε αυτή τη δύσκολη ευρωπαϊκή συγκυρία.

Congratulations to Kyriakos @Pierrakakis on being elected President of the Eurogroup.



Spain is committed to supporting his leadership at this decisive moment for Europe. — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) December 11, 2025

Ακολούθησε ο υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, Ζιλ Ροτ, ο οποίος σημείωσε: «Συγχαρητήρια Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως προέδρου της Ευρωομάδας!» και συμπλήρωσε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία για την ενίσχυση της ζώνης του ευρώ και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup! I look forward to working together with you to further strengthen the eurozone. Our shared efforts are essential for enhancing competitiveness and driving sustainable growth. 🇪🇺👏 pic.twitter.com/zPBHJw7Ejf — Gilles Roth (@RothGilles) December 11, 2025

Συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως προέδρου της Ευρωομάδας», επισημαίνοντας τη σημασία της σταθερότητας στην ευρωζώνη και της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup.



In turbulent times, the stabilty and cohesion of the euro area is more important than ever.



We will also work closely together on the international role of the euro and the Savings and Investment… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2025

Ο Αντόνιο Κόστα τόνισε πως «η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια», προσθέτοντας ότι η ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία αποτελεί αναγνώριση της συνολικής προόδου της χώρας. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Greece has come such a long way in the past 10 years. Your election today as President of the Eurogroup, dear Kyriakos @Pierrakakis, is a meaningful recognition of that progress, both for your country and for our Union. Συγχαρητήρια!



I look forward to working together to… https://t.co/8Fjcdm4dBq — António Costa (@eucopresident) December 11, 2025

Η Ρομπέρτα Μετσόλα επισήμανε: «Συγχαρητήρια, Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως προέδρου της Ευρωομάδας», υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα αντανακλά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και δεσμεύτηκε πως το Ευρωκοινοβούλιο θα παραμείνει ενεργός σύμμαχος.

Congratulations Kyriakos @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup.



This result is a testament to Greece’s remarkable economic comeback and growth.@Europarl_EN will continue to be a strong partner as we work to strengthen Europe’s economy and enhance its… — Roberta Metsola (@EP_President) December 11, 2025

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ ανέδειξε τον ρόλο της ελληνικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η ανοδική πορεία της χώρας την τελευταία δεκαετία αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει μια αποφασιστική ηγεσία.

Congratulations, @Pierrakakis👏!

Greece’s journey—from the financial crisis to becoming a true European success story thanks to @kmitsotakis—shows what strong leadership can achieve. Now Greek leadership takes the helm of the #Eurogroup. Great news for Greece, Europe & the @EPP! — Manfred Weber (@ManfredWeber) December 11, 2025

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τόνισε ότι με τον Κυριάκο Πιερρακάκη «στο πηδάλιο» η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε καλά χέρια και προετοιμάζεται για τις απαιτητικές προκλήσεις των επόμενων ετών.