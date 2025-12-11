Λίγο μετά την επίσημη επιβεβαίωση του αποτελέσματος, ο υπουργός Οικονομικών της Λετονίας, Άρβιλς Ασεράντενς, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος αξιωματούχος που συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup. Αμέσως μετά, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, ο οποίος είχε ήδη δηλώσει δημόσια τη στήριξή του λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία, εξέφρασε και εκείνος την ικανοποίησή του για την εκλογή.

Πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώπης, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα και αρκετοί υπουργοί Οικονομικών, τόνισαν πως η συγκεκριμένη εκλογή αντικατοπτρίζει την πορεία μετασχηματισμού της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία.

Ο Άρβιλς Ασεράντενς σημειώνει: «Εύχομαι κάθε επιτυχία στην καθοδήγηση του Eurogroup προς τα εμπρός – να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά με σαφήνεια, αποφασιστικότητα και ισχυρή συλλογική δέσμευση».

Αντίστοιχο μήνυμα ανήρτησε και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, γράφοντας: «Συγχαίρω θερμά τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως νέου προέδρου του Eurogroup. Έχει λάβει ευρεία υποστήριξη από τα μέλη της ομάδας. Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε την εμπιστευτική συνεργασία μας στο Eurogroup με μεγάλη επιτυχία. Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον προηγούμενο πρόεδρο του Eurogroup Πάσκαλ Ντόναχιου για το έργο του. Ηγήθηκε με επιτυχία του Eurogroup σε δύσκολους καιρούς και έθεσε τις σωστές προτεραιότητες με θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, το ψηφιακό ευρώ και η ένωση κεφαλαιαγορών».

Τη δική του συγχαρητήρια δήλωση έκανε και ο διάδοχος του Πασκάλ Ντόναχιου στο υπουργείο Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις, έστειλε επίσης συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη, αναφέροντας: «Αναλαμβάνεις τα καθήκοντά σου σε μια κομβική στιγμή για την Ευρωζώνη και την ΕΕ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σου για να προωθήσουμε το έργο μας σε βασικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προτεραιότητες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Ισπανός υπουργός Κάρλος Κουέρπο, δηλώνοντας πως η χώρα του θα στηρίξει τον νέο επικεφαλής του Eurogroup σε αυτή τη δύσκολη ευρωπαϊκή συγκυρία.

Ακολούθησε ο υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, Ζιλ Ροτ, ο οποίος σημείωσε: «Συγχαρητήρια Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως προέδρου της Ευρωομάδας!» και συμπλήρωσε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία για την ενίσχυση της ζώνης του ευρώ και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως προέδρου της Ευρωομάδας», επισημαίνοντας τη σημασία της σταθερότητας στην ευρωζώνη και της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Ο Αντόνιο Κόστα τόνισε πως «η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια», προσθέτοντας ότι η ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία αποτελεί αναγνώριση της συνολικής προόδου της χώρας. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Η Ρομπέρτα Μετσόλα επισήμανε: «Συγχαρητήρια, Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως προέδρου της Ευρωομάδας», υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα αντανακλά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και δεσμεύτηκε πως το Ευρωκοινοβούλιο θα παραμείνει ενεργός σύμμαχος.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ ανέδειξε τον ρόλο της ελληνικής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η ανοδική πορεία της χώρας την τελευταία δεκαετία αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει μια αποφασιστική ηγεσία.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τόνισε ότι με τον Κυριάκο Πιερρακάκη «στο πηδάλιο» η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε καλά χέρια και προετοιμάζεται για τις απαιτητικές προκλήσεις των επόμενων ετών.