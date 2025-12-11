Το Politico σχολιάζοντας την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, έγραψε ότι η Ελλάδα πλέον διευθύνει τον οργανισμό που την έσωσε από τη χρεοκοπία στο παρελθόν.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών επικράτησε του Βέλγου ομολόγου του, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, με το Politico να σημειώνει ότι «η θέση αυτή έχει αποδειχθεί καθοριστική για την αντιμετώπιση κρίσεων – ιδίως της κρίσης του δημόσιου χρέους, η οποία οδήγησε σε τρία πακέτα διάσωσης της ελληνικής κυβέρνησης».

«Αυτό συνέβη πριν από 10 χρόνια, όταν ο προκάτοχος του Πιερρακάκη περιέγραψε την Ευρωομάδα ως ένα μέρος κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς. Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως πρότυπο δημοσιονομικής σύνεσης, αφού μείωσε δραματικά το χρέος της σε περίπου 147% του ΑΕΠ της – αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη», πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το Politico «λίγοι διπλωμάτες περίμεναν αρχικά ότι ο 42χρονος οικονομολόγος θα κέρδιζε την κούρσα για την ηγεσία της Ευρωομάδας μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του νυν προέδρου Paschal Donohoe τον περασμένο μήνα. Ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ μπορούσε να υπερηφανεύεται για τη μεγαλύτερη εμπειρία του και το μεγάλο σεβασμό που απολάμβανε εντός της ευρωζώνης, γεγονός που τον έθετε ως τον αρχικό φαβορί για τη νίκη».

»Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να υποστηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την αξία των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημίωσης ύψους 165 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία συνέβαλε τελικά στην ήττα του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ».

Ποιος είναι ο Πιερρακάκης

Σύμφωνα με το Politico ο Πιερρακάκης δεν είναι τυπικό μέλος του κεντροδεξιού κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το πολιτικό του υπόβαθρο είναι σοσιαλιστικό, καθώς από το 2009, όταν η Ελλάδα βυθίστηκε στην οικονομική κρίση, διετέλεσε σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μάλιστα ένας από τους Έλληνες τεχνοκράτες που διαπραγματεύτηκαν με τους πιστωτές της χώρας.

Ο απόφοιτος του Χάρβαρντ και του MIT εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος το 2015, επειδή ένιωθε ότι μοιράζονταν το ίδιο πολιτικό όραμα.

Ο Πιερρακάκης έκανε το μεγάλο πολιτικό του άλμα όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εθνικές εκλογές το 2019, μετά από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής του ερευνητικού και πολιτικού ινστιτούτου diaNEOsis. Ορίστηκε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, επιβλέποντας τις προσπάθειες της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει την ξεπερασμένη γραφειοκρατία της χώρας, υιοθετώντας ψηφιακές λύσεις για όλα, από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έως τις ιατρικές συνταγές.

Αυτές οι προσπάθειες τον έκαναν έναν από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου – σε τέτοιο βαθμό που ο Πιερρακάκης συχνά αναδεικνύεται από τον ελληνικό Τύπο ως πιθανός διάδοχος του Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος.

Μετά την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2023, ο Πιερρακάκης ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας, όπου υποστήριξε τη νομοθεσία που άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Ένας ανασχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου τον Μάρτιο τον έφερε στο υπουργείο Οικονομικών, όπου επιτάχυνε τα σχέδια αποπληρωμής του χρέους της Ελλάδας προς τους πιστωτές και δεσμεύτηκε να μειώσει το χρέος της χώρας κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το 2030.