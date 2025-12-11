Η σεζόν 2025-26, η πρώτη του Στέφανου Τζίμα με τη Μπράιτον, ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον ίδιο καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα παραμείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός ήταν για πρώτη φορά βασικός στην Premier League στον αγώνα με την Άστον Βίλα, στις 3 Δεκεμβρίου, αλλά στο 24ο λεπτό είχε αντικατασταθεί καθώς στην προσπάθειά του να πιέσει τον αντίπαλο αμυντικό έπεσε στο έδαφος και έδειχνε ότι πονούσε στο γόνατο.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν φόβοι πως ο τραυματισμός ήταν σοβαρός και αυτό, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις που έκανε ο Τζίμας, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας φορ δεν θα είναι ξανά διαθέσιμος για τη φετινή σεζόν, έχοντας προλάβει να κάνει 12 συμμετοχές με τη Μπράιτον σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας και 3 γκολ, το ένα εκ των οποίων ήταν στην Premier League με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φόρεστ.