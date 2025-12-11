Αναστάτωση προκλήθηκε στο Σισμανόγλειο με μια νοσηλεύτρια να καταπίνει το φάρμακο που θα έπρεπε να δώσει σε ασθενή.

Το περιστατικό έγινε πριν από δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια της απογευματινής βάρδιας. Η γυναίκα που θεωρείται έμπειρη στη δουλειά της, είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο υπέβαλε την παραίτησή της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος είπε για το περιστατικό:

«Σε κλινική απογευματινή βάρδια με 27 ασθενείς εκ των οποίων οι 3 με πολυανθεκτικά μικρόβια έκαναν βάρδια μια έμπειρη νοσηλεύτρια με 30 χρόνια υπηρεσίας και μια ειδικευόμενη νοσηλεύτρια.

Έτρεχαν και δεν έφθαναν.

Η έμπειρη νοσηλεύτρια πήρε φάρμακο για να το χορηγήσει σε ασθενή και πάνω στην ένταση της δουλειάς το κατάπιε η ίδια.

Ευτυχώς, δεν έπαθε κάτι στην υγεία της. Όμως λίγες ημέρες μετά παραιτήθηκε από το νοσοκομείο και με τα προσόντα που έχει αμέσως βρήκε δουλειά ως σχολική νοσηλεύτρια.

Δυστυχώς, η εξουθένωση του προσωπικού, η καθημερινή πίεση της δουλειάς λόγω των σοβαρών ελλείψεων οδηγεί σε μαζικές αποχωρήσεις».