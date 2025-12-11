Το όνομα του Γκαλίμτζαν Κενζεμπέκ συνδέεται ξανά με τον Ολυμπιακό, καθώς νέο δημοσίευμα στο Καζακστάν κάνει λόγο για συζήτηση του Κριστιάν Καρεμπέ με μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Γελιμάι Σεμέι.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος των «ερυθρόλευκων» για τον 22χρονο διεθνή εξτρέμ και τώρα έρχεται ακόμη ένα από το Aaladop.kz.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου Μέσου, κατά την παραμονή του Ολυμπιακού στο Καζακστάν για το παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League, ο Καρεμπέ είχε συζήτηση με τον Ασκάρ Ορανκχάεφ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Γελιμάι Σεμέι, στην οποία αγωνίζεται ο παίκτης.

Οι Καζάκοι υποστηρίζουν πως οι συζητήσεις των δύο πλευρών θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, με τον Κενζεμπέκ να έχει 12 γκολ και 6 ασίστ φέτος σε 36 συμμετοχές με τη Γελιμάι Σεμέι ενώ με την εθνική ομάδα του Καζακστάν μετράει 3 γκολ και μία ασίστ σε 10 εμφανίσεις.