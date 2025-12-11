Απορρίφθηκε από την Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας η προσφυγή της οικογένειας του Βασίλη Καλογήρου κατά της εισαγγελικής διάταξης που αποκλείει την περίπτωση της αρπαγής και δολοφονίας του 39χρονου.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στις 12 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε στην Εισαγγελία Εφετών η προσφυγή κατά της απορριπτικής διάταξης και στις 27 Νοεμβρίου η εισαγγελέας που χρεώθηκε την υπόθεση απέρριψε την προσφυγή καταλήγοντας πως ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου οφείλονταν σε παθολογικά αίτια και όχι ως αποτέλεσμα κάποιας εγκληματικής ενέργειας.

Με βάση το δημοσίευμα η οικογένεια του 39χρονου επιμένει στο σενάριο της δολοφονίας και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πλαίσιο της μη ενδελεχούς έρευνας από τις δικαστικές αρχές.