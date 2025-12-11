Η Πειραιώς, σε συνεργασία με τον οργανισμό The Tipping Point, συνεχίζει για τρίτη σχολική χρονιά (2025-2026), το καινοτόμο πρόγραμμα “TeenSkills”, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της Ελλάδας και έχει ως στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων και ψηφιακών δεξιοτήτων που θα τους/τις στηρίξουν στα επόμενα βήματά τους. Στον τρίτο κύκλο του, το “TeenSkills” επεκτείνεται σε 20 σχολεία, από τα Ριζώματα Ημαθίας έως τα Ψαρά, με στόχο τη συμμετοχή 350 μαθητών/τριών Γ’ Γυμνασίου και τη συνεργασία 20 τουλάχιστον εκπαιδευτικών.

Κατά τα 2 πρώτα χρόνια, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε συνολικά σε 10 σχολεία ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε 167 μαθητές και μαθήτριες κυρίως της Γ’ Γυμνασίου να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα εργαλεία και δεξιότητες, αποκτώντας ουσιαστικά εφόδια για τη ζωή και το μέλλον τους. Συνολικά διεξήχθησαν 55 live ομαδικές συνεδρίες με τη συνεργασία 15 εκπαιδευτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 96,3% των μαθητών/τριών των 10 Γυμνασίων αξιολόγησαν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα “TeenSkills” ως πολύ θετική.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και συνομιλούν διαδικτυακά με μέντορες ανά τον κόσμο για σπουδές και διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές, διευρύνουν τους ορίζοντές τους, αναπτύσσουν κρίσιμες και ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους, ώστε να θέσουν προσωπικούς στόχους και να τους πετύχουν.

Στη συνέχεια, δουλεύουν σε ομάδες για να ανακαλύψουν ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει ο τόπος τους, μετουσιώνοντας τις ιδέες τους σε επιχειρηματικά projects. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να καλλιεργούν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και τη δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων, να θέτουν στόχους και να οραματίζονται ένα μέλλον με προοπτική στον τόπο τους, χωρίς περιορισμούς. Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσιάζουν διαδικτυακά σε στελέχη της Πειραιώς τις επιχειρηματικές ιδέες που εμπνεύστηκαν για τον τόπο τους.

Παράλληλα, για την ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προγράμματος προς όφελος των παιδιών, υλοποιείται και το “Train the trainers” που έχει ως στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους. Σε συνέχεια της επιμόρφωσης, παρέχεται στους/ις εκπαιδευτικούς ο ψηφιακός οδηγός, ο οποίος περιλαμβάνει όλο το απαιτούμενο υλικό, και τα συνοδευτικά έγγραφα του κάθε διδακτικού πλάνου.

Το “TeenSkills” πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» της Πειραιώς και εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς.