Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Σάμσουνσπορ για το Europa Conference League, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να έχει δώσει το σύνθημα στους παίκτες με όσα τούς είπε μέσω βίντεο πριν την έναρξη.

Οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν την 9η νίκη (συν μία ισοπαλία) στους 10 τελευταίους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και έκαναν πλέον μεγάλο βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa Conference League.

Η Ένωση έκανε την ανατροπή κόντρα στη Σάμσουνσπορ, η οποία ήταν στην 1η θέση της βαθμολογίας, κάνοντας ευτυχισμένους τους οπαδούς της αλλά και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, ο οποίος είχε μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης στους παίκτες πριν την έναρξη του παιχνιδιού, λέγοντάς τους τα εξής…

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την οικογένειά μας. Μια μέρα που, με την προσπάθειά σας και το μαχητικό σας πνεύμα στο γήπεδο, μπορεί να γίνει ένα ορόσημο μεγάλης σημασίας.

Σήμερα θα βγείτε και θα αγωνιστείτε στο Στάδιο 19 Μαΐου στη Σαμσούντα, το οποίο αποτελεί μέρος της μητέρας πατρίδας, των ριζών της ΑΕΚ και του έθνους μας. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έχετε όλοι δει την αγάπη, τον σεβασμό και την αφοσίωσή μου προς εσάς, τον προπονητή και την ομάδα.

Ως πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας, καθώς όλοι είστε τόσο νέοι και εύλογα θα μπορούσατε να είστε γιοι μου. Βγείτε στο γήπεδο με θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος. Παλέψτε και φέρτε τη νίκη. Θυμηθείτε τα 3 Π… επιμονή, υπομονή και πάθος (σ.σ persistence, patience and passion στα αγγλικά).

Πέρα από εσάς, αυτοί που το χρειάζονται είναι ο λαός της ΑΕΚ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Μπορείτε να το κάνετε, κάντε το πραγματικότητα».