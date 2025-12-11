Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 3-3 με τη Λουντογκόρετς σε ένα… τρελό ματς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και την αντίδρασή της στα τελευταία λεπτά.

Οι «ασπρόμαυροι» έχαναν με 1-0, το έκαναν 1-2, βρέθηκαν να χάνουν με 3-2 και τελικά έκαναν το 3-3 στο 90′ με τον Μύθου και απέφυγαν την ήττα.

«Πετάξαμε δύο βαθμούς, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός που πήραμε ήταν πολύ σημαντικός», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο Ρουμάνος τεχνικός και συνέχισε.

«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με τρία δυνατά ματς. Σήμερα αντιμετωπίσαμε μια ποιοτική ομάδα που μας πίεσε, αλλά παλέψαμε και, ενώ πέσαμε, σηκωθήκαμε ξανά στα δέκα τελευταία λεπτά.

Το παιχνίδι ήταν με το μέρος μας. Χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες όχι μόνο στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά κατά τη διάρκειά του. Στο ποδόσφαιρο τα αποτελέσματα κρίνονται από τα “επεισόδια” μέσα στον αγώνα. Σήμερα αυτά δεν ήταν με το μέρος μας. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας».