Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία της 22χρονης Ρεμπέκα Παρκ, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 25 Νοεμβρίου στο Εθνικό Δάσος Μάνιστι στο Μίσιγκαν, τρεις εβδομάδες μετά την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η μητέρα της, Κόρτνεϊ Μπαρθόλομιου, φέρεται να ομολόγησε ότι αφαίρεσε το αγέννητο μωρό από τη μήτρα της κόρης της και αποκάλυψε ότι πατέρας του παιδιού ήταν ο σύζυγός της και πατριός της Ρεμπέκα, Μπράντλι Μπαρθόλομιου, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος ως δράστης σεξουαλικών αδικημάτων, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η Ρεμπέκα, έγκυος 38 εβδομάδων, φέρεται να μεταφέρθηκε στο δάσος, όπου, σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας Γουέξφορντ, η Κόρτνεϊ και ο 47χρονος Μπράντλι την έσυραν, τη μαχαίρωσαν και της αφαίρεσαν το μωρό από τη μήτρα. Η Κόρτνεϊ αρχικά αρνήθηκε τη συμμετοχή της, όμως αργότερα, σύμφωνα με το έγγραφο πιθανολόγησης, παραδέχθηκε ότι η Ρεμπέκα ήταν ζωντανή όταν ξεκίνησε να κόβει τη μήτρα της, ενώ ο Μπράντλι κρατούσε μαχαίρι στον λαιμό της. Μετά την αφαίρεση του μωρού, ο Μπράντλι φέρεται να έσφαξε τη Ρεμπέκα.

Η Κόρτνεϊ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μπράντλι ήταν ο βιολογικός πατέρας του μωρού, λέγοντας: «Ο Μπραντ είπε ότι ήταν δικό του». Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο Μπράντλι ερευνούσε διαδικτυακά πώς πραγματοποιείται καισαρική, ενώ είχε πει στην Κόρτνεϊ ότι θα αφαιρούσε το μωρό μπροστά στον αρραβωνιαστικό της Ρεμπέκα, Ρίτσαρντ Φέιλορ, 43 ετών, με τον οποίο ζούσε η οικογένεια. Η Κόρτνεϊ και η 21χρονη αδελφή της Ρεμπέκα, Κίμπερλι Πα

ρκ, φέρεται επίσης να παραδέχθηκαν ότι είχαν στο παρελθόν σχέσεις με τον Φέιλορ.

Rebecca Park’s mom confessed to cutting unborn baby from daughter’s womb, said child belonged to her husband: court docs https://t.co/zIt559xc9G pic.twitter.com/t0fUwF1SYp — New York Post (@nypost) December 11, 2025

Παρότι η Κόρτνεϊ ήταν η βιολογική μητέρα της Ρεμπέκα, δεν την είχε μεγαλώσει. Η Ρεμπέκα και τα αδέλφια της είχαν υιοθετηθεί από τη Στέφανι Παρκ, η οποία δήλωσε: «Τη Ρεμπέκα αξίζει να τη θυμόμαστε ως το γλυκό κορίτσι που ήταν όταν ήταν μικρή». Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι ο Μπράντλι παραδέχθηκε πως είναι καταχωρισμένος σε μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων και ότι είχε καταδικαστεί σε 180 ημέρες φυλάκισης για παραβίαση σχετική με το καθεστώς αυτό.

Η σορός της Ρεμπέκα βρέθηκε διαμελισμένη και καλυμμένη με φύλλα. Το μωρό δεν ανέπνευσε ποτέ και το ζευγάρι φέρεται να το τοποθέτησε σε μπλε ψυγείο, στη συνέχεια σε σακούλα και αργότερα σε κάδο σκουπιδιών κοντά στο σπίτι τους. Ο Μπράντλι φέρεται να είπε πως η Κόρτνεϊ ήταν «εμμονική» με την ιδέα να αποκτήσει παιδί και ότι αδυνατούσαν να υιοθετήσουν λόγω του δικού του ποινικού μητρώου.

Η Κίμπερλι Παρκ συνελήφθη στις 26 Νοεμβρίου και κατηγορήθηκε για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, ψευδή δήλωση σε αστυνομικό και ψευδή αναφορά κακουργήματος. Την ίδια ημέρα συνελήφθη και ο Φέιλορ για διακίνηση μεθαμφεταμίνης, στην οποία δήλωσε αθώος.

Οι Κόρτνεϊ και Μπράντλι Μπαρθόλομιου αντιμετωπίζουν σωρεία κατηγοριών, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, βασανιστήρια, συνωμοσία και παράνομη κράτηση. Το δικαστήριο τους διέταξε να κρατηθούν χωρίς εγγύηση.