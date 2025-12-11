Μια σημαντική δικαστική απόφαση ανατρέπει την προσπάθεια της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει ένα κρίσιμο πρόγραμμα επιχορηγήσεων, σχεδιασμένο για την προστασία των πολιτειών από φυσικές καταστροφές πριν αυτές εκδηλωθούν.

Την Πέμπτη, ο Ομοσπονδιακός Δικαστής της Περιφέρειας των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Στερνς, στη Βοστώνη, έκρινε παράνομη την απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) να ακυρώσει το πρόγραμμα «Δημιουργία Ανθεκτικών Υποδομών και Κοινοτήτων» (BRIC).

Ο δικαστής Στερνς, ο οποίος τάχθηκε υπέρ των 20 πολιτειών (κυρίως με Δημοκρατική διοίκηση) που είχαν προσφύγει, έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν είχε την εξουσία να σταματήσει το BRIC και να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για άλλους σκοπούς.

«Η ενέργεια της κυβέρνησης συνιστά “παράνομη εκτελεστική καταπάτηση” του προνομίου του Κογκρέσου να διαθέτει κεφάλαια για έναν συγκεκριμένο και επιτακτικό σκοπό», δήλωσε ο Στερνς.

Το κρίσιμο πρόγραμμα και η ακύρωσή του

Το πρόγραμμα BRIC είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα μετριασμού κινδύνου πριν από την καταστροφή που διαχειρίζεται η FEMA (η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ). Σκοπός του είναι να βοηθήσει τις πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις να θωρακίσουν σημαντικές υποδομές, όπως δρόμους και γέφυρες, έναντι της εμφάνισης πλημμυρών, τυφώνων και άλλων καταστροφών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μήνυσης, η FEMA είχε εγκρίνει επιχορηγήσεις ύψους περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για σχεδόν 2.000 έργα σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις παράκτιες πολιτείες, την τελευταία τετραετία.

Η FEMA είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο την πρόθεσή της να τερματίσει το πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντάς το ως δαπανηρό, αναποτελεσματικό και πολιτικοποιημένο. Ωστόσο, ο Στερνς υπογράμμισε ότι «Το πρόγραμμα BRIC έχει σχεδιαστεί για την προστασία από φυσικές καταστροφές και τη διάσωση ζωών» και πρόσθεσε ότι «ο επικείμενος κίνδυνος καταστροφών δεν αποτρέπεται από γραφειοκρατικές παρεμβολές».

Η νίκη των Πολιτειών

Η δικαστική εξέλιξη της Πέμπτης έρχεται ως συνέχεια μιας προηγούμενης απόφασης του Αυγούστου, κατά την οποία ο ίδιος δικαστής απέτρεψε τη FEMA από το να εκτρέψει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν ήδη δεσμευθεί για το BRIC. Με τη νέα του απόφαση, απέκλεισε την πλήρη ακύρωση του προγράμματος όπως είχε συγκροτηθεί έως τώρα.

Οι πολιτείες που πρωτοστάτησαν στη μήνυση, όπως η Ουάσινγκτον και η Μασαχουσέτη, είχαν δηλώσει τον Ιούλιο ότι ο τερματισμός του BRIC θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις, αναγκάζοντας τις κοινότητες να καθυστερήσουν, να περιορίσουν ή να ακυρώσουν εκατοντάδες έργα μετριασμού κινδύνου.